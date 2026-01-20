maga na danski način

Danci odgovorili Trumpu njegovim oružjem: Ulicama zavladale crvene kape s posebnom porukom

M. Šu.

20.01.2026 u 22:33

Izvor: Profimedia / Autor: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia
Duhovita interpretacija crvenih bejzbolskih kapa američkog predsjednika Donalda Trumpa postala je neočekivani simbol danske solidarnosti s Grenlandom, dok rastu prosvjedi zbog Trumpovih zahtjeva za kupnju tog otoka

Crvene kape nalikuju kapama Trumpovih pristaša s natpisom 'Make America Great Again' (Učinimo Ameriku ponovno velikom), no umjesto tog slogana na njima piše - 'Make America Go Away' (Neka Amerika ode) i 'Already Great' (Već je velika).

Za novi hit na ulicama Danske zaslužna je jedna trgovina u Kopenhagenu. Suvlasnik trgovine Michael rekao je da su kape mjesecima stajale neprodane prije nego što su brzo stekle popularnost. 'Za početak smo ih napravili samo stotinu', rekao je Michael. 'Kad su postale viralne, bilo je jako, jako popularno.'

Donald Trump s prepoznatljivom MAGA kapom
Donald Trump s prepoznatljivom MAGA kapom Izvor: Profimedia / Autor: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Glavni vlasnik Jesper Rabe Tonnesen osmislio je jedan od slogana za kape, "Nu det NUUK" - radi se o igri ​​riječi na danskom, jer slogan zvuči kao "Nu det nok", što znači "Sad je dosta", ali riječ "nok" zamijenjena je s "Nuuk", imenom glavnog grada Grenlanda.

'Pomislio sam: 'Kako možeš poslati poruku na jednostavan način, a da pritom jasno povučeš crtu?', rekao je Tonnesen za Reuters, dodajući da je na prosvjedu održanom u Kopenhagenu u subotu podijelio 300 kapa.

Jesper Rabe Tonnesen
Jesper Rabe Tonnesen Izvor: Profimedia / Autor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Deseci tisuća ljudi okupili su se tijekom vikenda u Kopenhagenu i Nuuku skandirajući "Grenland nije na prodaju" i marširajući do američkih veleposlanstava, a mnogi od njih nosili su prosvjedničke kape.

Crvene kape na prosvjedu u Kopenhagenu
Crvene kape na prosvjedu u Kopenhagenu Izvor: Profimedia / Autor: Emil Nicolai Helms / AFP / Profimedia

Trump je poručio da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta te da nije isključio upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom. Njegove prijetnje izazvale su diplomatsku krizu između saveznika NATO-a.

'Ljudi imaju potrebu izaći s porukom. Jednostavno nam je dosta i siti smo, tužni i umorni', rekao je Tonnesen.

