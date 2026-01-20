Trump objavio znakovitu fotografiju i poručio: 'Moramo ga imati'

Svoju viziju Grenlanda kao američkog teritorija Donald Trump je podijelio i znakovitom fotografijom na društvenoj mreži Truth Social

Američki predsjednik Donald Trump inzistira na preuzimanju Grenlanda, inače autonomnog danskog teritorija, a svoje težnje prikazao je i na društvenoj mreži Truth Social. Ondje je objavio fotografiju na kojoj znakovito drži zastavu Sjedinjenih Američkih Država, a pored se nalazi tabla na kojoj piše: 'Grenland – teritorij SAD-a od 2026.'

Poručio je Trump da su Danci 'divni ljudi, ali oni tamo ni ne idu'. Dodao je da Sjedinjene Države 'moraju imati Grenland' te da ga Danska ne može zaštititi.

Podsjetimo, prijedlozi za američko preuzimanje Grenlanda trebali bi biti predstavljeni na ovotjednom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, na koji će Trump doći u srijedu. U međuvremenu je američki predsjednik izrazito aktivan na toj društvenoj mreži te je tako nedavno napisao da je o budućnosti danskog teritorija razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

'Imao sam vrlo dobar telefonski razgovor s Markom Rutteom, glavnim tajnikom NATO-a, o Grenlandu. Dogovorio sam sastanak različitih strana u Davosu u Švicarskoj. Kao što sam svima vrlo jasno rekao, Grenland je od presudne važnosti za nacionalnu i svjetsku sigurnost. Nema povratka natrag – oko toga se svi slažu! Sjedinjene Američke Države su daleko najmoćnija zemlja na cijelom svijetu. Velik dio razloga za to leži u obnovi naše vojske tijekom mog prvog mandata, a ta se obnova nastavlja još ubrzanijim tempom. Mi smo jedina SILA koja može osigurati MIR diljem svijeta – i to se postiže, sasvim jednostavno, SNAGOM! VIDEO Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević