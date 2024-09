Danas svježije i sunčanije, a prognostičari otkrili kada ponovno dolazi kiša

Na pretežno sunčanom sjevernom Jadranu vjetrovito, puhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima koja će pojačavati osjet svježine. Bura, jaka do olujna, puhat će i u Dalmaciji. No prevladavat će sunčano, ujutro uglavnom u unutrašnjosti uz prolazno više oblaka. Jutarnja temperatura od 15 do 18 °C na obali i otocima, u unutrašnjosti između 11 i 14 °C, a najviša dnevna od 18 do 23 °C.

Podjednaka temperatura zraka i na krajnjem jugu Hrvatske. Vrijeme pretežno sunčano, ali vjetrovito uz mjestimice jaku buru s olujnim udarima, zbog koje će more ponegdje biti i valovito.

U početku sunčano pa opet promjenjivije

Početkom novog tjedna sunčano, ali još svježije, osobito ujutro, no bura će u ponedjeljak slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. U srijedu opet jačanje juga s kojim dolazi novo naoblačenje i češća kiša.