Dalija Orešković: Fašizam u Hrvatskoj ponovno kuca na mala vrata

Iako je priznala da je i osobno prošla kroz iznimno tešku godinu, naglasila je da je njezina osobna priča u drugom planu u odnosu na stanje društva. Po njezinim riječima, Hrvatska se opasno približila obrascima iz prošlosti za koje se vjerovalo da su zauvijek iza nas, prenosi HRT.

„Ponovno smo se vratili u neka povijesna razdoblja”, rekla je, dodajući da fašizam „na mala vrata ponovno kuca” jer se desetljećima toleriralo i relativiziralo ekstremizam. Problem, smatra, nije ideološki, nego moralni i civilizacijski. Obrana ustavnih vrijednosti, istaknula je, trebala bi biti zajednički minimum svih građana, bez obzira na političke razlike.

'Fašizam i ustaštvo jačaju'

Kao primjer dugogodišnjeg zatvaranja očiju navela je marširanje skupine u Splitu na dan osnivanja NDH, u postrojbi koja nosi ime Rafaela Bobana. Godinama se, podsjetila je, ponavljala teza da takve pojave treba ignorirati kako se ne bi dodatno jačale. „Upravo je ignoriranje omogućilo da fašizam i ustaštvo jačaju u sjeni”, ustvrdila je.

Prema njezinim riječima, te su se ideje potpuno ogolile na velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu u srpnju, kada su se, kako je rekla, javno pojavile poruke i stihovi kakve nose i njegove pjesme. Osvrnula se i na svoju izjavu u kojoj je dio sudionika nazvala „hipodromskim kopitima”, pojasnivši da nije mislila na sve prisutne, nego na one koji negiraju ono što se ondje dogodilo. Taj se izraz, rekla je, odnosi na ljude koji „gaze sve ono što smo stoljećima sanjali, teško stekli i krvlju obranili”.

Govoreći o Domovinskom ratu, Orešković je ponovila da je riječ o obrambenom ratu, ali je podsjetila da se već na njegovu početku pojavila skupina koja se politički i vojno organizirala s idejom „drugačije Hrvatske”. Podsjetila je i da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman otvoreno upozoravao da su HOS i pozdrav „Za dom spremni” prepreka međunarodnom priznanju države. „Hrvatska danas ne bi postojala da je HOS ostao kakav je bio početkom 1990-ih”, rekla je.