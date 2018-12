Potvrda iz SAD-a: Hrvatska može dobiti avione F-16, ali Izraelci iz njih moraju izvaditi svoju tehnologiju

Američko ministarstvo vanjskih poslova (State Department) tamošnjem je Kongresu poslalo obavijest o transferu trećoj strani, a vezano za prodaju izraelskih borbenih zrakoplova F-16 Hrvatskoj, vijest je koju je prvi objavio HTV

Iako bi se iz te informacije moglo zaključiti da su Amerikanci time odobrili prodaju, riječ je samo o proceduri te se ne može govoriti o promjeni stava američke strane koja i dalje ne dopušta prodaju izraelskih aviona u verziji u kojoj oni sada jesu. Iz američkog veleposlanstva u Hrvatskoj medijima su potvrdili da je obavijest poslana, no da i dalje postoje određeni problemi koji se trebaju riješiti kako bi se došlo do uspješnog zaključenja posla.

Problem za Hrvatsku je taj što se Izrael na natječaju pojavio, i pobijedio, upravo s verzijom Barak i ne smije sada nuditi drugu verziju, što je hrvatsko Ministarstvo obrane potvrdilo za tportal u utorak, a isto je rekao i premijer Andrej Plenković u izjavi medijima.

No ono što se doznalo iz objašnjenja koje je poslalo američko veleposlanstvo to je da Hrvatska zapravo nije ni mogla dobiti verziju Barak. Amerikanci, naime, kad prodaju svoju vojnu opremu partnerima, obvezuju ih da u slučaju prodaje te opreme trećoj strani moraju zatražiti odobrenje vlade SAD-a, a prije odobrenja moraju je vratiti u izvorno stanje ili izvaditi eventualne vlastite nadogradnje. Prema procesu odobravanja transfera, naglašavaju u veleposlanstvu, obaveza je inicijalnog kupca da objasni ove uvjete trećoj strani. U našem slučaju, obaveza je bila Izraela da upozna Hrvatsku s činjenicom da joj ne može prodati verziju Barak, nego da bi, ako se Hrvatska odluči za njihovu ponudu, to mogli biti 'obični' avioni F-16 Block 30, kakve su kupili od Amerikanaca, bez izraelske tehnologije.