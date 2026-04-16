Cure detalji iz afere Taksi: Ovaj su model ponavljali ciklički

Istražitelji navode da su usluge pružali preko više tvrtki, koje su se gasile čim bi dosegnule prag za ulazak u sustav PDV-a. Nakon toga bi poslovanje – vozače i vozila – prebacivali na novu tvrtku , čime su izbjegavali porezne obveze. Taj su model, prema sumnjama, ponavljali ciklički, koristeći zakonske pragove od oko 40 tisuća eura u 2024. i 60 tisuća eura u 2025., čime je nastala šteta od gotovo pet milijuna eura.

Prema dosad dostupnim informacijama, riječ je o vlasnicima i povezanim osobama iz tvrtki koje se bave taxi prijevozom, a neke su surađivale i s platformama poput Bolta i Ubera. Osumnjičeni su, kako se sumnja, od 2024. do danas razvili model kojim su izbjegavali plaćanje PDV-a , javio je HRT-ov Leon Čuljak.

Sumnjivima su se pokazali i podaci o niskim prijavljenim plaćama radnika, kao i navodi o zapošljavanju bez odgovarajućih dozvola.



Uhićeni su tijekom dana privedeni u prostorije USKOK-a, gdje su započela ispitivanja, a dio osumnjičenih još se nalazi na obradi. Odvjetnici osumnjičenih potvrdili su da su njihovi klijenti iznijeli obrane pred USKOK-om.



'Moj branjenik iznio je kratku obranu, porekao je počinjenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret i nije odgovarao na pitanja', rekao je odvjetnik četverookrivljenog Mario Medak.



'Moj klijent iznio je obranu i odgovarao na pitanja. O detaljima ne mogu govoriti, a vidjet ćemo hoće li USKOK tražiti određivanje istražnog zatvora, kako za njega tako i za ostale okrivljenike', rekao je Fran Olujić, odvjetnik devetookrivljenog.

