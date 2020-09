Crnogorska policija neće tolerirati sukobe pristaša vlasti i oporbe

Crnogorska policija priopćila je utorak da je nakon izbora zabilježila niz incidenata u više crnogorskih gradova, upozoravajući da neće dozvoliti sukobljavanje građana na crnogorskim ulicama.

Aleksa Bečić, čelnik koalicije Mir je naša nacija rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare, da svi građani koji se, suprotno pozivima stranaka i vjerskih zajednica da to ne čine, okupljaju na ulicama, pomažu poraženoj vlasti.

„Osuđujem sve što smo imali priliku vidjeti, iako to nije dolazilo s naše strane, i pozivam, u ime svih građana, u ime svih dobronamjernih Crnogoraca, Srba, Bošnjaka, Muslimana Albanaca, Hrvata, Roma, da se odmah prekine s izlaskom na ulice, da se prebojaju grafiti, da se braća zagrle. To je Crna Gora koju želimo ostaviti djeci, to je pobjednički put i nijednog drugog neće biti“, rekao je Bečić.

Čelnik koalicije "Crno na bijelo" Dritan Abazović na konferenciji za novinare najoštrije je osudio sukobe prethodne noći i pozvao sve građane Crne Gore na mir.