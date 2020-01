Crni humor: Azijski turist prošetao Šibenikom s natpisom 'Nisam iz Kine'

Nakon što je veliki broj medija prenio vijest o skupini kineskih turista iz Wuhana koji su jučer boravili u Hrvatskoj, dio domaće javnosti je uznemiren, a ta je glasina došla i do azijskih turista koji su odgovorili - crnim humorom

Portal Šibenik IN danas je objavio fotografiju čitatelja koji je prošetao centrom Šibenika držeći natpis 'Not from China' (Nisam iz Kine).

Kako je javila čitateljica koja ga je fotografirala na trgu Mala loža, napravio je to kako bi dao do znanja da nije zaražen koronavirusom.