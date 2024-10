Covid može povećati rizik od srčanog i moždanog udara: Ključnu ulogu igra krvna grupa

Otkriće jedinstveno za covid

Povećani rizik nije se smanjivao tijekom vremena, pokazalo je istraživanje. 'Nema znakova smanjenja tog rizika', rekao je autor studije, dr. Stanley Hazen, koji predsjeda Odjelom za kardiovaskularne i metaboličke znanosti na Klinici Cleveland. 'To je zapravo jedno od zanimljivijih, zapravo iznenađujućih otkrića.'

Ono je zapanjujuće i čini se da je jedinstveno za covid, rekla je dr. Patricia Best, kardiologinja s Klinike Mayo u Rochesteru, Minnesota, koja nije bila uključena u istraživanje.

Infekcija povećava rizik od srčanog udara

'Znamo već neko vrijeme da infekcije povećavaju rizik pa ako imate gripu ili neku drugu infekciju, bakterijsku ili virusnu, to povećava rizik od srčanog udara', rekla je dr. Best. 'Ali on općenito prilično brzo nestane nakon infekcije. Ovdje je učinak tako snažan i mislim da je to zbog toga što je covid drugačiji od nekih drugih infekcija', dodala je.

Istraživači uključeni u studiju kažu da ne znaju točno zašto covid ima tako očigledno dugotrajne učinke na kardiovaskularni sustav.

Ranije studije pokazale su da koronavirus može zaraziti stanice koje oblažu stijenke krvnih žila. Virus je također pronađen u ljepljivom plaku koji se stvara u arterijama i može puknuti te izazvati srčani ili moždani udar.

'Možda postoji nešto što covid čini stijenkama arterija i krvožilnom sustavu, uzrokujući trajno oštećenje koje se nastavlja manifestirati s vremenom', rekao je autor studije, dr. Hooman Allayee, profesor biokemije i molekularne genetike na Keck School of Medicine na Sveučilištu Južne Kalifornije.

Njihova radna teorija, dodao je Allayee, jest da covid možda destabilizira plak koji se stvara unutar stijenki arterija, čineći ga sklonijim pucanju i stvaranju ugrušaka.