Čović: Izborna reforma uvjet za kandidacijski status s EU

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak kako političari triju naroda u BiH moraju u prvih šest mjeseci sljedeće godine izmijeniti Izborni zakon želi li ta zemlje dobiti kandidacijski status s EU, a Hrvati moći birati svoje predstavnike u vlasti bez preglasavanja.

"To trebamo uraditi zajedno sa SDA i koliko god to danas izgleda nemoguće, vidjet ćete da se stvari mogu malo drukčije postaviti i u prvih šest mjeseci iduće godine to će biti obveza, ako želimo imati kandidatski status u sedmom mjesecu", rekao je Čović u izjavi za medije upitan o izmjenama Izbornoga zakona nakon kratkog razgovora s hrvatskim šefom diplomacije Gordanom Grlićem Radmanom.

Reforma izbornog zakonodavstva predstavlja jedan od 14 kriterija koje je postavila Europska komisija kako bi zemlja dobila kandidacijski status, a prigodom nedavnog predstavlja Izvještaja o napretku BiH povjerenik za susjedstvo i proširenje Oliver Varhely je rekao kako je realno da BiH sljedeće godine dobije kandidacijski status za ulazak u EU.