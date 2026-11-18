Stipe Mlinarić Ćipe imao je 22 godine kad se s bratom priključio obrani Vukovara. Brat mu je ubijen na Ovčari, a on je nakon pada grada prošao četiri logora. Na 35. obljetnicu stradanja Vukovara saborski zastupnik prisjetio se posljednjih dana obrane grada i rekao da se o oprostu može razgovarati kad počinitelji zločina odgovaraju
Na Memorijalnom groblju u Vukovaru Mlinarić je u razgovoru s RTL-ovom reporterkom Dajanom Šošić ispričao kako su se već početkom 1991. okupljali oko Blage Zadre. Njegov je brat tada imao 25 godina i tek je dobio kćer Doris. Obojica su se pridružila braniteljima s Trpinjske ceste.
Braća su bila u interventnom Turbo vodu, koji je, prema Mlinarićevu sjećanju, imao 18 pripadnika u dobi od 18 do 25 godina. Zapovijedao im je Robert Zadro, s kojim je Mlinarić išao u školu, a Mlinarićev brat bio mu je zamjenik. Blagu Zadru, kaže, pamti kao obiteljskog čovjeka, po čestitosti, poštenju i ljubavi prema domovini.
'Ušli smo u svaki podrum'
Mlinarić je rekao da su Trpinjsku cestu napustili nakon što su protivničke snage zauzele Lužac i prišle im s leđa. Iz posljednjih dana obrane najponosniji je na spašavanje civila. Pripadnici njegova voda obilazili su podrume u kojima su se ljudi skrivali mjesecima i okupili ih u kombinatu Borovo.
'Ušli smo u podrume i rekli smo im da smo mi zadnji hrvatski vojnici koje će vidjeti', prisjetio se. Rekao je i da su se u Borovu naselju borili do kasno navečer 19. studenoga.
O oprostu i odgovornosti za zločine
Nakon pada Vukovara Mlinarić je, kako je ispričao, prošao logore u Zrenjaninu, Stajićevu, Nišu i Srijemskoj Mitrovici. Na pitanje o oprostu spomenuo je zločine na Ovčari, u Borovu komercu, Borovu Selu i Trpinji. Rekao je da bi se o oprostu moglo razgovarati kad bi odgovarali oni koji su te zločine počinili. Smatra da mnogi još nisu odgovarali i da je zato 'suludo pričati o nekome oprostu'.
Najavio amandman za film o Trpinjskoj cesti
Mlinarić je najavio da će amandmanom na državni proračun za 2027. tražiti tri milijuna eura za film o braniteljima s Trpinjske ceste. Rekao je da je film trebalo snimiti još prije 20 godina.
Dodao je da Domovinski pokret traži i osnivanje vijeća pri Ministarstvu kulture koje bi razmatralo scenarije o Domovinskom ratu i odlučivalo koji će se filmovi snimati. Nije odgovorio na pitanje je li zahtjev za tri milijuna eura dogovoren s HDZ-om.