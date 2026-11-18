Na Memorijalnom groblju u Vukovaru Mlinarić je u razgovoru s RTL-ovom reporterkom Dajanom Šošić ispričao kako su se već početkom 1991. okupljali oko Blage Zadre. Njegov je brat tada imao 25 godina i tek je dobio kćer Doris. Obojica su se pridružila braniteljima s Trpinjske ceste.

Braća su bila u interventnom Turbo vodu, koji je, prema Mlinarićevu sjećanju, imao 18 pripadnika u dobi od 18 do 25 godina. Zapovijedao im je Robert Zadro, s kojim je Mlinarić išao u školu, a Mlinarićev brat bio mu je zamjenik. Blagu Zadru, kaže, pamti kao obiteljskog čovjeka, po čestitosti, poštenju i ljubavi prema domovini.

'Ušli smo u svaki podrum'

Mlinarić je rekao da su Trpinjsku cestu napustili nakon što su protivničke snage zauzele Lužac i prišle im s leđa. Iz posljednjih dana obrane najponosniji je na spašavanje civila. Pripadnici njegova voda obilazili su podrume u kojima su se ljudi skrivali mjesecima i okupili ih u kombinatu Borovo.

'Ušli smo u podrume i rekli smo im da smo mi zadnji hrvatski vojnici koje će vidjeti', prisjetio se. Rekao je i da su se u Borovu naselju borili do kasno navečer 19. studenoga.