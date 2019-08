Čičak: Škoro je političar, a općina političarima ne plaća nastupe

Saborski zastupnik HDZ-a i načelnik općine Rugvica Mato Čičak u četvrtak je potvrdio da je glazbenik Miroslav Škoro imao usmeni dogovor s tom općinom za koncert, ali da je to bilo prije nego što je postao političar i predsjednički kandidat, a općina, kako je kazao, političarima ne plaća javne nastupe

"Ako se netko odluči baviti ovime čime se mi bavimo, mislim da nije u redu da mu se iz proračuna općina i gradova za to još plaća da bi imao svoj politički nastup", ocijenio je Čičak te poručio da je stvar osobne savjesti kako će kombinirati umjetničke gaže i političke ambicije. "A općina Rugvica u to se neće miješati", dodao je.

Mijić: Kampanja nije počela, ne vidim zašto Škoro ne bi nastupao na koncertima

"Škoro je glazbenik i cijeli će život ostati glazbenik, on se ne može promijeniti preko noći. On je najavio svoju kandidaturu, ali službena kampanja nije počela. Ne vidimo zašto bi mu se na bilo koji način nijekalo njegovo ustavno pravo na rad samim time što je objavio svoju kandidaturu za neke izbore koji su za pola godine. Ne znači da on sada ne bi trebao nastupati", rekao je za Hinu savjetnik u predsjedničkoj kampanji Miroslava Škore Mate Mijić.