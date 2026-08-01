Centar pozvao Šutu da pokrene izmjene GUP-a i smijeni Kerumove kadrove

Marijana Puljak je na konferenciji za novinare ispred Banovine ustvrdila da se kao razlog za nepokretanje izmjena GUP-a dosad navodio utjecaj Keruma te da sada, nakon Šutinih izjava da on 'više nije politički faktor u Splitu', za to više nema zapreka.

Zatražila je i ukidanje koncesije na plaži Bene, za koju je rekla da je drži Kerumov zet te da se godinama krše ugovorne obveze. Treći zahtjev odnosi se na razrješenje, kako je rekla, svih Kerumovih kadrova s direktorskih mjesta i iz nadzornih odbora te napuštanje "podjele 70-30".

"Tražimo da se odmah pokrene postupak izmjene GUP-a . Cijeli proces pripremila je prethodna vlast i čeka se samo potpis gradonačelnika. Ako Keruma više nema, nema razloga da se taj proces ne pokrene - u interesu građana, a ne građevinskih lobija", rekla je Puljak.

"Ne tražimo da se ljude smjenjuje zato što su članovi neke stranke, nego da se funkcije popunjavaju transparentno, prema sposobnostima, rezultatima i znanju", poručila je.

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir rekao je da premijer Andrej Plenković već mjesecima nije odgovorio na dva zastupnička pitanja vezana uz Bene i izvide protiv Željka Keruma, iako je Poslovnikom Hrvatskog sabora propisan rok od 30 dana.

"Prvo pitanje postavio sam prije 150 dana, drugo prije 81 dan, a odgovore još nisam dobio. Zašto premijer štiti svog koalicijskog partnera?", rekao je Barbir.

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić ocijenila je da su se odavno stekli uvjeti za jednostrani raskid koncesije na Benama.

"Koncesija na Benama je uvijek bila 'prvi plijen' Željka Keruma i koncesija na Benama pripada njemu. Uvala Bene je zaista jedna od najljepših uvala, namijenjena obiteljima s djecom", rekla je te dodala da je koncesionar dosad šest puta prekršio zakon i da postoji pet pravomoćnih presuda i jedna nepravomoćna. "Krajnje je vrijeme da se koncesija oduzme", rekla je Rosandić.

Puljak je poručila da će Centar pratiti hoće li gradska vlast od ponedjeljka pokrenuti izmjene GUP-a, ukinuti koncesiju na Benama i razriješiti Kerumove kadrove.

"Ako se to ne dogodi, svaki dan bit će dokaz da HDZ i dalje nastavlja trgovačku koaliciju s Kerumom", rekla je.