Caritasu onemogućene humanitarne akcije u sisačkim osnovnim školama

Glasnogovornik Sisačke biskupije Stjepan Vego potvrdio je u petak da su se vjeroučitelji iz osnovnih škola u Sisku požalili kako su ih nedavno ravnatelji škola pozvali na razgovor i priopćili im da će humanitarne akcije ubuduće provoditi samo volonteri gradskoga Crvenog križa

Novinari su o tome danas, nakon sjednice Vlade, pitali ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, koji je rekao da to ne može komentirati jer mu je to prva informacija.

"U svakom slučaju, nema nikakve veze s naputcima ministarstva. Zbog čega je to, morat ćete pitati za obrazloženje Sisak, gradonačelnicu Siska, najvjerojatnije je ta administracija naložila s obzirom na to da je Grad Sisak osnivač osnovnih i srednjih škola, one su tako nešto mogle narediti", rekao je.

Za potvrdu i obrazloženje takve odluka Hina je popodne poslala upit Gradu Sisku kao osnivaču osnovnih škola, ali do večeras odgovor nije stigao.

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja danas je u Saboru izvijestio kako je naloženo da se humanitarne akcije u sisačkim školama smiju provoditi samo preko Gradske organizacije Crvenoga križa, i to u dogovoru s Gradom Siskom.

„To je u jednoj demokratskoj zemlji skandalozno”, rekao je Grmoja.