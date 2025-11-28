Carinici u podrumu u Zagrebu otkrili ilegalni butik

Carinski službenici su u podrumskoj prostoriji u Zagrebu zaplijenili 1343 komada krivotvorenih odjevnih predmeta i modnih dodataka i 66 pari obuće te će protiv dvojice osumnjičenih zbog počinjenja kaznenog djela povrede žiga biti podnesena kaznena prijava.
Kako su izvijestili iz Carinske uprave, Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Zagreb su 25. studenoga, temeljem naredbe Općinskog suda u Zagrebu, pretražili stambene i druge prostore na jednoj zagrebačkoj adresi, a zbog sumnje da se ondje skladište proizvodi označeni žigom robnih marki bez odobrenja nositelja prava zaštićenih žigova.
Prilikom pretrage utvrđeno je da se u podrumskoj prostoriji nalazi prodajni prostor gdje je izložena prodaji veća količina odjeće, obuće, kožne galanterije, označenih žigom robnih modnih marki za koju vlasnik ne posjeduje dokumentaciju o porijeklu niti odobrenja nositelja prava zaštićenih žigova.
Ukupno je privremeno oduzeto 1.168 komada odjevnih predmeta, 66 pari obuće i 175 komada galanterije i modnih dodataka.