Carinici u podrumu u Zagrebu otkrili ilegalni butik

Kako su izvijestili iz Carinske uprave, Carinski službenici Službe za mobilne jedinice Zagreb su 25. studenoga, temeljem naredbe Općinskog suda u Zagrebu, pretražili stambene i druge prostore na jednoj zagrebačkoj adresi, a zbog sumnje da se ondje skladište proizvodi označeni žigom robnih marki bez odobrenja nositelja prava zaštićenih žigova.

Prilikom pretrage utvrđeno je da se u podrumskoj prostoriji nalazi prodajni prostor gdje je izložena prodaji veća količina odjeće, obuće, kožne galanterije, označenih žigom robnih modnih marki za koju vlasnik ne posjeduje dokumentaciju o porijeklu niti odobrenja nositelja prava zaštićenih žigova.

Ukupno je privremeno oduzeto 1.168 komada odjevnih predmeta, 66 pari obuće i 175 komada galanterije i modnih dodataka.