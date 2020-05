Ministar turizma Gari Cappelli u petak je izjavio da veći dio rezervacija za srpanj, kolovoz i rujan još uvijek stoji, ali da je veliki dio rezervacija za lipanj otkazan te da je, po nekim anketama, najavljeni pad u lipnju oko 50 posto.

Dodao je da brojke koje spominje imaju podlogu u analizama koje su rađene sa strukom. "Predvidio sam oko 25 do 30 posto prihoda u odnosu na prošlu godinu, kod toga stojim i dalje, to je realnost temeljem nekih pokazatelja, analiza i razgovora s dionicima u turizmu", izjavio je.

Komentirajući odluku o proglašenju kraja epidemije koronavirusa u Sloveniji, ministar je rekao da još ne zna detalje te da potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sutra odlazi u Sloveniju gdje će sa svojim kolegom dogovoriti eventualne detalje oko prelaska granica.

Rekao je da Slovenci, koji su vlasnici kuća u Hrvatskoj, sada mogu u Hrvatsku te da, kada se budu vraćali, neće morati u karantenu, odnosno da se mogu vratiti bez obzira jesu li boravili u kamp-prikolici, u svojoj kući ili stanu.

"Što se tiče turista, pripremili smo u Ministarstvu zajedno s MUP-om i Ministarstvom uprave i napravit ćemo aplikaciju sličnu e-propusnicama, kako ne bi bilo velikih zaustavljanja na granici, da se turisti mogu ranije prijaviti sa svim podacima, kamo idu, gdje će boraviti i da se sve maksimalno ubrza," rekao je dodavši da minimalna kontrola ipak mora postojati.

Govoreći o obiteljskom smještaju, rekao je da će on biti jedan od važnijih dionika, jer će ljudi više tražiti izoliranost, udaljenost od centara. Privatni smještaj čini 60 posto smještajnih kapaciteta te je itekako važan, rekao je Cappelli, dodavši da su izmjene zakona pokrenute upravo zbog te vrste smještaja, od podizanja kvalitete do rekategorizacije, no da se sada sve zaustavilo, a iznajmljivačima se nastoji pomoći.

Na pitanje hoće li doći do smanjivanja cijena, Cappelli je rekao da to ne bi rekao, da će "tržište reći svoje."

Nastavio je da se u hotelima i kampovima svake četiri godine radi rekategorizacija. "U obiteljskom smještaju, gdje većina radi kvalitetno, iznajmljuje se dio objekata za koje se ni ne zna u kakvom su stanju", naveo je. Sada će se, kaže, provesti kontrola, svi će se moći baviti privatnim smještajem, ali oni koji se ne žele rekategorizirati neće imati zvjezdice, a gosti će odlučiti žele li ići u takav apartman i koliko će ga platiti.

"Najveće bogatstvo je da smo u par godina svi zajedno shvatili da je podizanje kvalitete donijelo ogroman iskorak u obiteljskom smještaju i on je sada prepoznatljiv u Europi i svijetu, to je bio naš prioritet i sada naša najveća prepoznatljivost u odnosu na sve druge zemlje", istaknuo je.

Cappelli smatra da je Hrvatska "korona free zona", kazavši da to nije previše hrabra ocjena. "Kontrolom koju smo imali tijekom epidemije, s ranim i rigidnim pristupom i restrikcijama, kod nekih zemalja dobili smo određeni kredit i on će se sada na određeni način i naplatiti. Hrvatska je rano otvorila granice jer imamo takvu, kontroliranu epidemiološku situaciju", naglasio je.

Na pitanje o pravilima za kupanje na plažama, ministar je rekao da će prostora na plažama biti, tamo gdje je koncesionar će se kontrolirati, a tamo gdje nema koncesionara očekuje da će se ljudi iz opreza ponašati svjesno i biti na potrebnoj distanci.