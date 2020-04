Ministar turizma Gari Cappelli kazao je da je na današnjem sastanku s ministrima zemalja EU razgovarao i da su se dogovorili i složili da moraju imati zajednički protokol mobilnosti unutar Europske unije

'Mi smo u tom smislu itekako prepoznati, svi su pohvalili da je Hrvatska to kvalitetno kontrolirala. Mi inzsitiramo da se što prije riješi mobilnost", kazao je ministar turizma.

Na pitanje kako bi to izgledalo - bi li ljudi dolazili s potvrdama ili bi ih dobivali na ulazu u Hrvatsku, kazao je:

"Mi o tome razgovaramo, uzeli smo rok od mjesec dana. Da se riješi konkretno kako to raditi. Volje ima, želje ima bez obzira što neke zemlje žele zadržati građane unutar svojih granica. Ljudi žele putovati, mislim da će se neko rješenje naći.

To je akcija od kuće do destinacije, to je kontrolirani turizam, drugačijeg rješenja nema. Bili bi mogući koridori cestom, kao i zračni mostovi. Dobit će unaprijed upute kojim koridorom doći a da imaju što manje kontakata. I da znaju gdje mogu stajati', kazao je Cappelli.