Capakova zamjenica: Prvi znak za uzbunu, Hrvatska bi mogla postati crvena

Hrvatska obala na koronakarti Europe od četvrtka je narančasta, što je prvi znak za uzbunu, rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Ivana Pavić Šimetin u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog'

'Trebamo se svi prihvatiti posla, oni koji organiziraju događanja, putovanja , dolazak turista, pa i ostali koji trebaju dati svoj minimum, a to je cijepiti se', poručila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin gostujući u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' i opisujući situaciju na hrvatskoj obali koja je na koronakarti završila u narančastom.

'To crveno sigurno donosi puno teže uvjete za povratak stranaca iz Hrvatske u njihove matične zemlje. A to dovodi do stanja kakvo je bilo i prošle godine', naglasila je.

Dodala je da bi se svi trebali cijepiti, odmah danas, sutra, bez odgađanja, i pridržavati se poznatih epidemioloških mjera - nošenje maske, distanca, izbjegavanje okupljanja.

Načelnik stožera Istarske županije Dino Kozlevac rekao je kako se nažalost i Istarska županija našla među narančastim županijama.

'Na svu sreću, Nijemci imaju svoju priču, svoju metodu, imaju Robert Koch Institut, koji još uvijek procjenjuje Hrvatsku po županijama, te je Istra zelena', dodao je. Istarska županija ima nižu incidenciju nego Hrvatska. Treba razgovarati s ljudima od Istre, pa sve do Dubrovnika prvenstveno zbog zdravlja ljudi, a tek onda zbog turističke sezone. Trenutačna situacija nije dobra zbog zdravlja, brojke se povećavaju, Istra nije izolirana', rekao je Kozlevac te očekuje da Vlada i diplomacija učine sve da se u Hrvatskoj epidemiološka situacija procjenjuje prema županijama.

'To je jedino ispravno i korisno. I za županije koju su u zelenom, ali i za Republiku Hrvatsku. Turizam će i dalje funkcionirati u tim županijama. Ovako smo svi sada korak do crvenog. To je vrlo opasno', rekao je načelnik Stožera Istarske županije.