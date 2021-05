Capakova zamjenica objasnila kada će započeti cijepljenje mladih protiv koronavirusa u Hrvatskoj

'Naš plan i program cijepljenja protiv covida-19 jasno je razrađen te će, kada EMA odobri Pfizerovo cjepivo za mlade u dobi od 12 do 16 godina, oni biti u jednoj od već utvrđenih grupa za cijepljenje. Njihovo cijepljenje trenutkom odobravanja može početi', objašnjava Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a

'To primjerice znači da će se prvo cijepiti kronični pacijenti , pa onda mladi koji se obrazuju za medicinska zanimanja, a nakon njih i svi ostali. Kao temelj služi i naputak o cijepljenju u obrazovnim ustanovama što ne podrazumijeva samo cijepljenje nastavnika nego i učenika i dugih zaposlenih', objašnjava dr. Pavić Šimetin za Jutarnji list .

U Hrvatskoj traje treća faza cijepljenja koja obuhvaća one starije od 18 godina. No, u dobi od 15 do 19 godina cijepljeno je 1300 mladih Pfizerovim cjepivom koje je kod nas jedino registrirano za sve starije od 16 godina. Njih 205 primilo je i drugu dozu.

Jutarnji list u HZJZ-u doznaje kako je riječ o cijepljenju nepokretnih mladih osoba čije je zdravstveno stanje teško pa bi za njih covid-19 mogao biti vrlo opasan. U toj dobnoj skupni su i učenici završnih godina zdravstvenih učilišta koji imaju praksu u zdravstvenim ustanovama pa se njihovim cijepljenjem smanjuje rizik od širenja zaraze.

Kao i kod odraslih, cijepljenje protiv covid-19 bit će dobrovoljno i za djecu.