Božinović otkrio detalje o ograničenjima u trgovačkim centrima: Veći dućani moraju imati zaštitare koji broje kupce, nema organiziranog prijevoza niti sjedenja u hodnicima

Tjedni prosjek rasta broja novozaraženih u Hrvatskoj porastao je za 3,7 posto, što je manje u odnosu na prethodna razdoblja. Incidencija nam je i dalje visoka, pa je hrvatski prosjek sada 582,1 zaraženih na 100.000 stanovnika. Hrvatska je na 26. mjestu EU-a, a višu incidenciju ima samo Luksemburg, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite u 11 sati komentirajući današnje visoke brojke od 4520 novozaraženih i 69 preminulih u posljednja 24 sata

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je da u KB Dubrava zbog velikog broja bolesnika ali i zbog zdravstvenog osoblja ustrojena stalna psihološko-psihijatrijska pomoć. U Vrapču postoje dva programa psihološke pomoći zbog sindroma 'sagorijevanja' te se na taj način pomaže zdravstvenim djelatnicima, kazao je ministar. Capak je najavio da će se 21. prosinca razmatrati situacija s aktualnim mjerama koje vrijede do tada, a ako se u međuvremenu dogodi pogoršanje razmatrat će se u hodu. Na stolu je dodatno ograničenje okupljanja i gospodarskih aktivnosti.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je pripremljena odluka koja će tijekom dana biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina, vjerojatno u razdoblju od 12. prosinca do 10. siječnja. Razvrstane su prodavaonice i trgovački centri prema neto površini prodajnog prostora na način da samo jedan kupac može biti u prodavaonici do 10m2. Od 10 do 100 m2 - mora biti osigurano najmanje 10 m2 za svakog kupca, a prodavaonice od 101 do 200 m2 moraju osigurati najmanje 12m2 po kupcu. Od 201 do 2000 m2 mora biti najmanje 16 m2 po kupcu, a prodavaonice s više od 2000 m2 neto površine za svakog kupca moraju osigurati najmanje 20 m2. Te najveće prodavaonice i trgovački centri moraju obustaviti organizirani prijevoz za kupce i osigurati redare koji će spriječiti ulazak kad se prijeđe 90 posto maksimalno dopuštene brojke. Za trgovačke centre, inače, najveći dopušteni broj kupaca određuje se tako da za svakog kupca mora biti najmanje 16 m2. Prodavaonice i trgovački centri bit će obavezni na ulazu istaknuti obavijesti o najvećem dopuštenom broju kupaca. Onemogućit će se sjedenje na zajedničkim dijelovima, sjedenje za stolovima u području s gotovom hranom, korištenje aparata za zabavu. Djelatnicima Civilne zaštite morat će se pokazati evidencija o održavanju ventilacije i prozračivanja, a mora se i odrediti kontakt osoba na raspolaganju Civilnoj zaštiti. Trenutno nema novih odluka za tržnice.

'Mislim da su brojke primjerene epidemiološkoj situaciji, tako da se ne bi trebale stvarati gužve. Ukoliko građani vide da su velike gužve možda će odustati i otići u neki drugi dućan ili doći u neko drugo vrijeme. Ne mogu se sve životne situacije propisati. Redovi se mogu stvoriti, vidimo da i danas ljudi stoje u redovima pred nekim institucijama poput pošta ili banaka. Nažalost, takvo je vrijeme, ali moramo učiniti sve da spriječimo gomilanje ljudi u zatvorenom prostoru - to je jedan od najrizičnih faktora širenja zaraze', kazao je Božinović. Stožer, dakle, planira da trgovine budu otvorene sigurno do 10. siječnja. 'Međutim, nitko ne može reći hoće li doći do naglog pogoršanja ili poboljšanja. No prema sadašnjim procjenama donijeli smo ovakvu odluku', kazao je Božinović. Povodom otvaranja klizališta na Šalati i ograničenja od 25 ljudi, što s brojnim kršenjima mjera u crkvi, bilo je pitanje upućeno Capaku. Šef HZJZ-a podsjetio je da vrijede horizontalne mjere i za crkve i za klizališta o maksimalnom broju od 25 ljudi na jednom mjestu, što vrijedi i za otvorene i za zatvorene prostore.