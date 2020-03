Capak otkrio koliko je djece oboljelo u Hrvatskoj od koronavirusa

'Zadovoljni smo s brojem novooboljelih, nemamo ekspanzivno širenje kao u nama susjednim zemljama. Imamo dnevni broj oboljelih koji ima blagi uzlazni trend. Krizni stožer, zdravstveni djelatnici i građani drže se mjera koje smo propisali', kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera civilne zaštite dr. Krunoslav Capak

Na pitanje je li u Istri obuzdano širenje s obzirom da nema novooboljelih, odgovara: 'Možemo biti zadovoljni time, možemo tako i reći, ali imamo puno ljudi u samoizolaciji koji će se regrutirati, oni su bili u nepovoljnoj situaciji, blizu su Italije, išli su ljudi tamo raditi, a talijanski građani su došli kod nas. Bili su pod većim rizikom nego ostale županije , te smo tamo prvo uveli mjere zatvaranja objekata, škola itd... Imali su i problem s time što je bila organizirana zabava gdje je došlo do transmisije bolesti. Isto tako i na jednom sprovodu. Imali smo i avion iz Turske, a među njima je bilo bolesnih. Rekao bih da se moji kolege epidemiolozi i kliničari u Istri jako dobre nose i drže stvari pod kontrolom'.

'Radi se o 17-ero djece od 0-9 godine te 24 mladih od 10 do 21 godinu. Dakle, 41 oboljela osoba. Radi se sve o blagim slučajevima', kazao je.

'Možemo reći da u cijeloj Hrvatskoj postoji blagi uzlazni trend, a za grad Zagreb jedan blagi silazni trend te to govori da potres nije imao utjecaja na porast novooboljelih u gradu Zagrebu'.

Predstavljena je i nova aplikacija vezano uz izdavanje propusnica. 'To je aplikacija koja će omogućiti građanima da na jednostavan način preko sustava E-građani dobiju propusnicu za kretanje. Svi oni koji spadaju u izuzetke dobit će propusnice. To je moguće dobiti i elektronskim putem te je moguće i putem liječnika obiteljske medicine koji vas upućuje na pretragu izvan vašeg mjesta boravišta, moći će to raditi lokalni stožeri civilne zaštite te poslodavci koji osiguravaju dolazak radnika na posao', zaključio je Capak.