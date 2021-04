Capak: Od 1. svibnja platforma će se povezati sa CEZIH-om i onda ćemo znati koliko se ljudi prijavilo putem obiteljskih liječnika

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pojasnio je svoju izjavu o javnim pozivima na cijepljenje preko medija, koja je u javnosti izazvala kritike, pa i podsmijehe. Capak kaže kako je krivo shvaćen jer da je načelo javnih poziva poznata stvar i u drugim zemljama kada nema drugog načina da se dopre do pacijenata

“Nisam rekao da će to nama biti glavni instrument, ali je bilo pitanje kako će se ljudi pozivati ako nešto zapne s platformom, ako liječnici neće pozivati, a to je onda jedan od načina. Primjerice, ako je došlo vrijeme da se cijepe svi građani, a znamo da iz nekog razloga nisu cijepljeni svi iz druge skupine, onda možemo odrediti dan kada se na Velesajmu ili u splitskoj Areni cijepe svi stariji od 65 i kronični bolesnici, pa će oni kojima prezime počinje od A do D imati termin u 8 sati, od D do K u 9 sati od K do O u 10 sati itd.”, rekao je Capak Jutarnjem listu te dodao da bi onda u tom slučaju tražili pomoć medija.