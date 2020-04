Krenulo je s popuštanjem mjera, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak kaže kako je jako teško predvidjeti gdje bi mogli biti najveći problemi. 'Ako se svi građani budu pridržavali onoga što smo propisali, i na što apeliramo, neće biti nikakvih problema', upozorava epidemiolog

Nisu odvajali tko se u koje vrijeme može voziti javnim gradskim prijevozom, ali apeliraju na one građane koji ne rade, a trebaju nešto obaviti, da ga ne koriste kada ljudi idu na posao, primjerice od 6 do 8.30 sati.

'Obično me kritiziraju da sam ostao u 19. stoljeću što se tiče epidemioloških mjera , ali je ovo naprosto tako. Nemamo neko moderno oružje kojim bismo se borili protiv njega. I uvodimo ono što možemo. To je ta socijalna distanca koja je ključna mjera', ponovio je te dodao kako ljudi ne trebaju previše hodati.

Kada je u pitanju isprobavanje odjeće u trgovinama, ponovio je kako je sigurno da će se ako se dotakne neki predmet, iskašlje u njega ili se govori iznad njega duže vrijeme, virusne kapljice sedimentirati na njemu.

Peglanje nije prošlo

'Isto tako je i prilikom oblačenja odjevnih predmeta preko glave. Pušete u njega, dakle izlaze te aerosolne kapljice i moguće je da se ako netko nakon toga dira to rukom i prenese na sluznicu usta, očiju ili nosa ili taj predmet dotakne te sluznice, na taj način prenese virus. To govorimo teoretski jer nigdje nemamo opisano da se negdje netko zarazio preko isprobavanja tekstila ili uzrokovao epidemiju time što je ostavio odvojeni predmet inficiran. Osim toga, za ovog mlađeg brata SARS-a nema ispitivanja o tome koliko može dugo preživjeti na određenim predmetima, nego je to rađeno na drugim koronavirusima, ali oni nisu isti. Možemo govoriti o tome da će on uginuti nakon nekog kratkog vremena, prosječno je to od 48 do 72 sata, na bilo kojem materijalu da se nalazi', upozorava epidemiolog i objašnjava kako su upravo na tome bazirali svoje preporuke.

Rekao je kako je prilikom rasprave o tome predložio da svi što imaju okomita glačala na paru do 95 Celzijusa njima prijeđu preko toga materijala. No time nisu bili zadovoljni svi epidemiolozi jer bi prije svega to značilo investiciju za svaku trgovinu, a i ženski dio je rekao kako svila nakon toga neće biti ista.

'Ako nešto maknete na pet dana, to vam ne radi nikakvu štetu. Radite karantenu na pet dana. Ali ako netko ima neku inovativnu ideju oko toga, rješenje, mogu nas pitati za savjet djeluje li to. S druge strane, treba imati na umu da nema opisanih prijenosa s tekstila', govori, dodajući kako smatra da su preporučili neku optimalnu mjeru.