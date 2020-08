Capak: I ljudski i materijalni kapaciteti su ograničeni; incidencija nam je visoka, ali još uvijek hrvatski građani mogu u većinu europskih zemalja

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je u RTL-u Danas. Na pitanje koliko HZJZ testira dnevno na koronavirus, a koliki su im kapaciteti, Capak je odgovorio da testiraju oo tisuću osoba dnevno

''S time da imamo oko 200-300 uzimanja briseva u drive-inu svako jutro, a šalju nam i najbliže županije svoje testove: karlovačka, sisačka, a nekad i neke druge. Nakupi se oko 800-900 uzoraka dnevno, a sada smo preuzeli i od Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Maksimalan broj koji bi mogli preuzeti je 1000 u dvije smjene. Ako bi imali još jednu smjenu onda bi mogli napraviti još 200 ili 300", kazao je Capak za RTL i dodao da su u međuvremenu nabavili još jedan instrument s kojim će moći obrađivati "veliki broj uzoraka". No, njega još nisu pokrenuli, a tvrdi kako će to napraviti u roku od 10 do 14 dana.