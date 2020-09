Capak otkrio kada će, po njemu, konačno završiti priča s koronavirusom; 'Božić će biti puno relaksiraniji od Uskrsa'

'Broj osoba koje su došle u kontakt s virusom, nitko ne zna. Nit zemlje koje su puno šire serološka istraživanja provodile nego mi', kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak

Capak je dodao kako je broj novooboljelih u padu te da se to vidi kroz veći broj testiranja.

''Tijekom Uskrsa imali smo karantenu, lockdown. Moto je bio ostanite doma, praktički sve gospodarske i društvene djelatnosti su bile zatvorene osim onih najnužnijih. Takva situacija se sasvim sigurno neće ponoviti, sada više znamo o virusu i usmjeravanju na najučinkovitije mjere koje donosimo. Tako da ja mislim da će Božić biti puno relaksiraniji od Uskrsa, ali morat ćemo se držati mjera', rekao je Capak.

Epidemiološke mjere još uvijek su jedini lijek protiv koronavirusa, a na kraj bi mu se moglo stati već na proljeće s dolaskom cjepiva.

'Šire cijepljenje ne možemo prije proljeća očekivati. Za mene je to najvjerojatnije završetak priče s koronavirusom, a to je cijepljenje šire populacije. Ja se nadam da ćemo to na proljeće uspjeti ostvariti. Po meni taj kolektivni imunitet ne možemo steći prije kraja proljeća sljedeće godine, a evo srećom dobre vijesti da bi cjepivo moglo tada', smatra Capak.