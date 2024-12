Čak 48.000 Rusa traži svoju rodbinu među poginulim ruskim vojnicima

'Nisu nestali, mnogi će biti pronađeni'

'Mnogi od njih će biti pronađeni. Ovo nisu podaci o nestalima, to je broj zahtjeva koje smo primili da ih pronađemo', rekla je.

Neovisna ruska informativna stranica Mediazona i Ruski servis BBC-a su potvrdili imena 79.819 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini do 19. studenoga, tijekom 33 mjeseca rata. The Wall Street Journal, pozivajući se na zapadne obavještajne podatke, navodi da je poginulo do 200.000 ruskih vojnika.

The Economist prenosi da je na ukrajinskoj strani poginulo najmanje 60.000 do 100.000 vojnika te da ih je do 400.000 preteško ranjeno da bi se ponovo borili.