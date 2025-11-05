Ćaciji ili blokaderi, pitanje je sad: Ove snimke otkrivaju kojih je više

S početkom večeri ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu okupile su se dvije struje na koje je u proteklih godinu dana prepolovljeno srpsko društvo.

S jedne strane, građani, studenti i poneko poznato lice, koji su dali podršku Dijani Hrki, majci mladića koji je bio među 16 poginulih u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Taj događaj bio je povod za brojne demonstracije i prosvjede diljem Srbije, kojima se nastoji ukazati na korupciju u državi te pozvati na odstupanje trenutne vlasti, predvođene Aleksandrom Vučićem. Ona već četvrti dan štrajka glađu.

S druge strane, iza kordona potpuno opremljene policije i redarske službe, nalazi se Ćacilend, šatorsko naselje pristalica SNS-a, kojima su se u nekom trenutku pridružili predsjednica Skupštine Ana Brnabić i šef stranke Miloš Vučević.