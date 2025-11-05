podijeljena srbija

Ćaciji ili blokaderi, pitanje je sad: Ove snimke otkrivaju kojih je više

M.Da.

05.11.2025 u 20:49

Snimka dvaju paralelnih skupova u Beogradu, lijevo građani, desno i u sredini Ćacilend
Snimka dvaju paralelnih skupova u Beogradu, lijevo građani, desno i u sredini Ćacilend Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Arhiv javnih skupova
MUP Srbije navodi kako se u Beogradu skupilo 47.500 pristaša SNS-a te 2600 građana koji podržavaju DIjanu Hrku. No, snimke iz zraka demantiraju takav omjer snaga.

S početkom večeri ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu okupile su se dvije struje na koje je u proteklih godinu dana prepolovljeno srpsko društvo.

S jedne strane, građani, studenti i poneko poznato lice, koji su dali podršku Dijani Hrki, majci mladića koji je bio među 16 poginulih u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Taj događaj bio je povod za brojne demonstracije i prosvjede diljem Srbije, kojima se nastoji ukazati na korupciju u državi te pozvati na odstupanje trenutne vlasti, predvođene Aleksandrom Vučićem. Ona već četvrti dan štrajka glađu.

S druge strane, iza kordona potpuno opremljene policije i redarske službe, nalazi se Ćacilend, šatorsko naselje pristalica SNS-a, kojima su se u nekom trenutku pridružili predsjednica Skupštine Ana Brnabić i šef stranke Miloš Vučević.

MUP 'pumpa' brojke na jednu stranu

I jedni i drugi su nastojali dovesti što više ljudi u Beograd. Pritom se SNS poslužio policijom koja je često zaustavljala prijevoznike koji su autobusima prevozili "blokadere" prema Beogradu.

MUP navodi kako je ispred Skupštine bilo 47.500 pristaša SNS-a i 2600 građana koji podržavaju Dijanu Hrku, javlja Nova S.

N1 piše kako bi po toj logici u Beogradu bilo 8000 ćacija više od ukupnog broja ljudi koji su se okupili 1. studenog na komemoraciji u Novom Sadu. Tad je MUP procijenio da se ispred željezničkog kolodvora okupilo 39.000 ljudi.

No, snimke dronom iznad obje skupine demantiraju tvrdnje policije. Može se vidjeti kako se radi o dvije vrlo velike skupine ljudi, u kojima bi se takva razlika, da postoji, sigurno primijetila.

Okupljanja i u drugim gradovima

Arhiv javnih skupova, neprofitna organizacija koja prati brojnost prosvjednika u Srbiji objavila je fotografije s poprišta koje također sugeriraju da razlika u broju okupljenih na jednoj i drugoj strani nije tolika, koliku navodi MUP Srbije.

Inače, treba reći kako su pristaše SNS-a stigle i s Kosova, ali su već za vrijeme govora Brnabić i Vučevića, počele odlaziti iz Ćacilenda, javlja N1 Srbije.

S druge strane, podršku Dijani Hrki dali su građani Niša, Kragujevca, Sombora, Subotice, Čačka... 

