Dvije Srbije ispred beogradske skupštine: Ćaciji se razilaze, Đoković odabrao stranu

U Beogradu su istodobno počeli skupovi podrške Dijani Hrki, koja već četvrti dan štrajka glađu zbog pogibije sina i još 15 osoba prije godinu dana u Novom Sadu. S druge strane policijskog kordona, 'ćaciji', odnosno pristaše SNS-a, puštaju narodnu glazbu

Kako je i ranije bilo najavljeno, ispred Skupštine Srbije u Beogradu započela su dva odvojena, a toliko bliska skupa. Na prvom se okupljaju tisuće srpskih građana i studenata kako bi podržali Dijanu Hrku, majku mladića poginulog prije godinu dana u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, koja štrajka glađu. Samo pedesetak metara dalje, pristaše SNS-a iz svih dijelova zemlje pune "Ćacilend", šatorsko naselje štovatelja Aleksandra Vučića. Između njih je kordon policije pod punom spremom, javlja Nova S. Iz "Ćacilenda" trešti narodna glazba, koju građani pokušavaju nadglasati zviždanjem.

Ponovno uhićen Bačulov Uoči samih okupljanja nije bilo većih incidenata. Vrijedi izdvojiti samo manji okršaj pristalica SNS-a i građana ispred Ada Malla. Građani su SNS-ovce navodno nazvali ćacijima, na što su ovi odgovorili bocama. Policija navodno nije reagirala. "Ne smijemo odgovarati na provokacije. Ako policija ne bude njih spriječila da nas provociraju i gađaju, građani uzvratiti, ja ih ne mogu spriječiti. Sve ovisi o policiji, nije na meni, ni na narodu, na policiji je", rekla je Dijana Hrka.

No, nekoliko događaja je znakovito. Nakon što se susreo s Dijanom Hrkom, bivši MMA borac i oporbeni političar Miša Bačulov ponovno je uhićen. Podsjetimo, on je u lisicama završio i 31. listopada, uoči obilježavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu. Sad mu je beogradska Uprava kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu ponovo stavila lisice na ruke, jer sumnja da je navodno 2. studenog koordinirao nemire kod Skupštine Srbije i to iz bolnice u kojoj se nalazio od uhićenja, piše Nova S.

Ponovo redovna kontrola, kaže Milomir Jaćimović za Mašinu. On je zaustavljen na putu iz Novog Sada za Beograd pic.twitter.com/pgkoGROPcp — Mašina (@MasinaRS) November 5, 2025