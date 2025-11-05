Dvije Srbije ispred beogradske skupštine: Ćaciji se razilaze, Đoković odabrao stranu

U Beogradu su istodobno počeli skupovi podrške Dijani Hrki, koja već četvrti dan štrajka glađu zbog pogibije sina i još 15 osoba prije godinu dana u Novom Sadu. S druge strane policijskog kordona, 'ćaciji', odnosno pristaše SNS-a, puštaju narodnu glazbu
Kako je i ranije bilo najavljeno, ispred Skupštine Srbije u Beogradu započela su dva odvojena, a toliko bliska skupa.
Na prvom se okupljaju tisuće srpskih građana i studenata kako bi podržali Dijanu Hrku, majku mladića poginulog prije godinu dana u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, koja štrajka glađu.
Samo pedesetak metara dalje, pristaše SNS-a iz svih dijelova zemlje pune "Ćacilend", šatorsko naselje štovatelja Aleksandra Vučića. Između njih je kordon policije pod punom spremom, javlja Nova S.
Iz "Ćacilenda" trešti narodna glazba, koju građani pokušavaju nadglasati zviždanjem.
Ponovno uhićen Bačulov
Uoči samih okupljanja nije bilo većih incidenata. Vrijedi izdvojiti samo manji okršaj pristalica SNS-a i građana ispred Ada Malla. Građani su SNS-ovce navodno nazvali ćacijima, na što su ovi odgovorili bocama. Policija navodno nije reagirala.
"Ne smijemo odgovarati na provokacije. Ako policija ne bude njih spriječila da nas provociraju i gađaju, građani uzvratiti, ja ih ne mogu spriječiti. Sve ovisi o policiji, nije na meni, ni na narodu, na policiji je", rekla je Dijana Hrka.
No, nekoliko događaja je znakovito. Nakon što se susreo s Dijanom Hrkom, bivši MMA borac i oporbeni političar Miša Bačulov ponovno je uhićen. Podsjetimo, on je u lisicama završio i 31. listopada, uoči obilježavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.
Sad mu je beogradska Uprava kriminalističke policije po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu ponovo stavila lisice na ruke, jer sumnja da je navodno 2. studenog koordinirao nemire kod Skupštine Srbije i to iz bolnice u kojoj se nalazio od uhićenja, piše Nova S.
SNS je uoči okupljanja organizirao prijevoz svojih pristaša diljem Srbije do Beograda. Istodobno je policija iz prometa isključila čak četiri autobusa autoprijevoznika Milomira Jaćimovića, kojima je htio besplatno voziti građane iz Novog Sada u Beograd. Zbog toga je u Novom Sadu također najavljen skup podrške Dijani Hrki u 19 sati. Podrška Hrki stiže i iz Kragujevca i Sombora, javlja N1 Srbije.
Podrška Đokovića, glumica, roditelja ubijene djece
Podršku Dijani Hrki dao je i Novak Đoković porukom na društvenim mrežama: "Bol majke ne smije biti predmet ruganja. Nema opravdanja, nema ‘drugog ugla’. Postoji samo ljudskost ili njen izostanak". Ispred Skupštine su je posjetile glumice Svetlana Ceca Bojković i Jelena Stupljanin.
Podršku majci koja štrajka glađu su uputili i roditelji ubijene djece u beogradskoj OŠ Vladislav Ribnikar: "Tražimo odgovornost za sve nasilno prekinute živote, poštovanje prema stradalima, brigu o žrtvama. Vlast je izgubila legitimitet. Za njene vladavine dogodile su se i tri najstrašnije tragedije u Srbiji u mirnodopskim uvjetima."
S druge strane, među ćacije su se spustili predsjednica Skupštine Ana Brnabić te predsjednik SNS-a i bivši premijer Miloš Vučević. Nije poznato koje su im poruke poslali. No, mediji javljaju da su se pristaše SNS-a ubrzo nakon njihovog govora počele razilaziti.
MUP Srbije je, pak, objavilo kako se ispred Skupštine okupilo 47.500 pristalica Srpske napredne stranke, dok se na "neprijavljenom" okupljanju skupilo oko 2600 građana