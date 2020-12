Butković: Tko će kupiti Croatiju Airlines kad je sve blokirano i stalo?

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, gostovao je u Dnevniku HTV-a i govorio o gradnji Pelješkog mosta te utjecaju pandemije na sektor prometa

- Usprkos koronavirusu svi infrastrukturni radovi nisu usporeni, zaustavljeni. Pelješki most bi trebao biti gotov do studenog 2021. godine. Do sad su došla tri broda čelične rasponske konstrukcije, montiraju se i još trebaju doći dva broda.Tunel od 2,5 kilometra je probijen što se tiče pristupnih cesta. Četiri dana prije roka. To je peti tunel po duljini u Hrvatskoj, rekao je Butković za HRT.

Oleg Butković je istaknuo kako bi pristupne ceste trebale biti gotove do turističke sezone 2022. godine.

- Stara pelješka cesta zahtjeva obilaznicu preko Stona jer da je dobra, ne bi radili zaobilaznicu. Projekt pristupnih cesta koji uključuje 30 kilometara ukupnu dionicu i tu ima vrlo složenih objekata, tunela i mostova. Obilaznica Stona bila je smisao da se Ston zaobiđe zbog kulturne vrijednosti, prometa, zagušenja, rekao je.