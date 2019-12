Butković: Sad nije vrijeme za eventualno izbacivanje Culeja iz stranke

Oleg Butković (HDZ), miinistar mora, prometa i infrastrukture bio je gost Dnevnika N1 televizije gdje je kazao kako ne sumnja u potporu Darka Milinovića u Lici predsjednici Kolindi Grabar Kitarović

"Osobno smatram da se to tri dana pred izbore ne radi, to nije ljudski korektno. No, ne ulazim u tu odluku koju je donio", rekao je i dodao kako nije vrijeme za eventualno izbacivanje Culeja iz stranke.

'O tome hoće li se to dogoditi raspravljat će stranačka tijela. Pustimo sada to, okrenimo se prvom izbornom krugu. Izbori će biti napeti, iako ja vjerujem da će naša kandidatkinja pobijediti već u prvom krugu', kazao je.

Predsjedničin nastup na jučerašnjem sučeljavanju na HRT-u smatra izuzetno dobrim. "To nije ocjena samo nas u stranci, to su rekli i politički analitičari. Nažalost, vidjeli smo da ima ljudi koji su se kandidirali, a da za to nisu kompetentni", rekao je i poručio kako je "Miroslav Škoro bio loš".

O situaciji u HDZ-u kaže: "Ne možemo svi jednako razmišljati u stranci. U stranci je uvijek bilo i bit će različitih razmišljanja. Dužnost svakog člana je da da potporu našoj kandidatkinji. Mi vodimo i hrvatsku vladu, imamo predsjednicu države, imamo 12 župana i većinu gradova i općina".

Zaključno je kazao kako nema nikakve informacije o eventualnim prijevremenim parlamentarnim izborima, prenosi N1.