Butković otvorio novu cestu između Hrvatske i BiH

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u petak nakon svečanog otvaranja nove ceste koja povezuje općinu Ravno u jugoistočnoj BiH sa Slanim u Hrvatskoj, da Hrvatska ulaže 32 milijuna eura kako bi se snažnije prometno povezala s Bosnom i Hercegovinom.

"Negdje oko 32 milijuna eura su izdvajanja Vlade Republike Hrvatske u obnovu i izgradnju cestovne infrastrukture na području Bosne i Hercegovine", istaknuo je.

Danas otvorena cesta duga je oko deset kilometara i omogućuju vožnju iz Ravnog do mjesta Slano od svega 15 minuta. Vlada Republike Hrvatske je projekt financirala sa 7,3 milijuna eura.