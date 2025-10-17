uložili 7,3 milijuna eura

Butković otvorio novu cestu između Hrvatske i BiH

I.K./Hina

17.10.2025 u 15:36

Oleg Butković i ministrica prometa BiH Andrijana Katić na jednom od ranijih otvaranja novih prometnica u Mostaru
Oleg Butković i ministrica prometa BiH Andrijana Katić na jednom od ranijih otvaranja novih prometnica u Mostaru Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ministar prometa je naveo da Hrvatska izdvaja oko 32 milijuna eura u ubnovu i izgradnju prometne infrastrukture u BiH

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u petak nakon svečanog otvaranja nove ceste koja povezuje općinu Ravno u jugoistočnoj BiH sa Slanim u Hrvatskoj, da Hrvatska ulaže 32 milijuna eura kako bi se snažnije prometno povezala s Bosnom i Hercegovinom.

"Negdje oko 32 milijuna eura su izdvajanja Vlade Republike Hrvatske u obnovu i izgradnju cestovne infrastrukture na području Bosne i Hercegovine", istaknuo je.

Danas otvorena cesta duga je oko deset kilometara i omogućuju vožnju iz Ravnog do mjesta Slano od svega 15 minuta. Vlada Republike Hrvatske je projekt financirala sa 7,3 milijuna eura.

Ministrica prometa BiH: Brojne prednosti za gospodarski, turistički i demografski razvoj

Ministar Butković istaknuo je kako ovaj projekt ima višestruke koristi za općinu Ravno.

"Taj projekt je hvalevrijedan i bitan za ovu općinu i prometno povezivanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, budući da spaja dubrovačko zaleđe i Grad Dubrovnik s ovim krajem koji je i u turističkom smislu sve interesantniji", rekao je Butković.

Dodao je da će Hrvatska financirati i izgradnju prometnice Ravno - Hutovo i Vir - Aržano, za koje je istaknuo da su bitne za prometno povezivanje tog dijela Bosne i Hercegovine s Hrvatskom.

Ministrica prometa i veza Federacije BiH Andrijana Katić izjavila je kako danas otvorena cesta donosi brojne prednosti, uključujući gospodarski, turistički i demografski razvoj.

Otvorenju ceste nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. S Čovićem su se u Mostaru prethodno susreli potpredsjednici Bačić i Butković.

