Butković otvorio novu cestu između Hrvatske i BiH

Ministar prometa je naveo da Hrvatska izdvaja oko 32 milijuna eura u ubnovu i izgradnju prometne infrastrukture u BiH
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u petak nakon svečanog otvaranja nove ceste koja povezuje općinu Ravno u jugoistočnoj BiH sa Slanim u Hrvatskoj, da Hrvatska ulaže 32 milijuna eura kako bi se snažnije prometno povezala s Bosnom i Hercegovinom.
"Negdje oko 32 milijuna eura su izdvajanja Vlade Republike Hrvatske u obnovu i izgradnju cestovne infrastrukture na području Bosne i Hercegovine", istaknuo je.
Danas otvorena cesta duga je oko deset kilometara i omogućuju vožnju iz Ravnog do mjesta Slano od svega 15 minuta. Vlada Republike Hrvatske je projekt financirala sa 7,3 milijuna eura.
Ministrica prometa BiH: Brojne prednosti za gospodarski, turistički i demografski razvoj
Ministar Butković istaknuo je kako ovaj projekt ima višestruke koristi za općinu Ravno.
"Taj projekt je hvalevrijedan i bitan za ovu općinu i prometno povezivanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, budući da spaja dubrovačko zaleđe i Grad Dubrovnik s ovim krajem koji je i u turističkom smislu sve interesantniji", rekao je Butković.
Dodao je da će Hrvatska financirati i izgradnju prometnice Ravno - Hutovo i Vir - Aržano, za koje je istaknuo da su bitne za prometno povezivanje tog dijela Bosne i Hercegovine s Hrvatskom.
Ministrica prometa i veza Federacije BiH Andrijana Katić izjavila je kako danas otvorena cesta donosi brojne prednosti, uključujući gospodarski, turistički i demografski razvoj.
Otvorenju ceste nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. S Čovićem su se u Mostaru prethodno susreli potpredsjednici Bačić i Butković.