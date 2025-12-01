'Koalicija dronova' sastaje se u Zagrebu: Anušić očekuje konkretnije rezultate

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je u ponedjeljak u Bruxellesu da će se 15. siječnja sljedeće godine u Zagrebu održati trilateralni sastanak Hrvatske, Nizozemske i Latvije, koje čine vodeću koaliciju za proizvodnju i distribuciju besposadnih letjelica i besposadnih vozila te da s toga sastanka očekuje konkretnije rezultate

Anušić je u ponedjeljak u Bruxellesu, na marginama sastanka ministara obrane država članica EU-a, razgovarao s nizozemskim minstrom Rubenom Brekelmansom i Liene Gatere, latvijskom parlamentarnom tajnicom u ministarstvu obrane, koja ja na današnjem sastanku zamjenjivala ministra Andrisa Sprudsa. To je bio drugi sastanak vodeće koalicije zemalja za proizvodnju dronova i sustava za borbu protiv dronova, nakon prvog koji je održan u Amsterdamu. "Treći sastanak bit će 15. siječnja u Zagrebu i tada očekujem konkretnije rezultate", rekao je Anušić.

Sto posto domaći proizvod Istaknuo je da Hrvatska u ovom trenutku proizvodi oko 200 tisuća dronova godišnje, koji su sto posto hrvatski proizvod. “Ti dronovi su proizvod hrvatskog znanja i tehnologije, s hrvatskim komponentama tako da njihova proizvodnja ne ovisi o uvozu iz Kine”, rekao je, dodajući da ih sada koriste “desetci država u svijetu”.

Tri zemlje koje čine koaliciju bit će glavni proizvođači i distributeri dronova za Europsku uniju i NATO, rekao je ministar. Snažnije uključivanje obrambene industrije Naglasio je da sve hrvatske tvrtke u obrambenoj industriji sudjeluju u ovoj inicijativi, koja se odnosi ne samo na besposadne letjelice nego i na obrambeni sustav protiv dronova Komodo i na besposadna vozila, koja proizvodi DOK-ING. "Hrvatska u zajedničke nabave uključuje više naših tvrtki s područja obrane: Orqu i DOK-ING kada je riječ o FPV dronovima i besposadnim sustavima, a tu su i Šestan-Busch, HS Produkt, Končar… u njihovim područjima sposobnosti", zaključio je ministar Anušić.

Novi ukrajinski dronovi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije - Wild Hornets





Novi ukrajinski dronovi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije - Wild Hornets