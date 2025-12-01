dogovoren susret

'Koalicija dronova' sastaje se u Zagrebu: Anušić očekuje konkretnije rezultate

M.Da./Hina

01.12.2025 u 17:13

Tri zemlje bit će predvodnici proizvodnje dronova u Europi
Tri zemlje bit će predvodnici proizvodnje dronova u Europi Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ministar obrane Ivan Anušić najavio je u ponedjeljak u Bruxellesu da će se 15. siječnja sljedeće godine u Zagrebu održati trilateralni sastanak Hrvatske, Nizozemske i Latvije, koje čine vodeću koaliciju za proizvodnju i distribuciju besposadnih letjelica i besposadnih vozila te da s toga sastanka očekuje konkretnije rezultate

Anušić je u ponedjeljak u Bruxellesu, na marginama sastanka ministara obrane država članica EU-a, razgovarao s nizozemskim minstrom Rubenom Brekelmansom i Liene Gatere, latvijskom parlamentarnom tajnicom u ministarstvu obrane, koja ja na današnjem sastanku zamjenjivala ministra Andrisa Sprudsa.

To je bio drugi sastanak vodeće koalicije zemalja za proizvodnju dronova i sustava za borbu protiv dronova, nakon prvog koji je održan u Amsterdamu.

"Treći sastanak bit će 15. siječnja u Zagrebu i tada očekujem konkretnije rezultate", rekao je Anušić.

Sto posto domaći proizvod

Istaknuo je da Hrvatska u ovom trenutku proizvodi oko 200 tisuća dronova godišnje, koji su sto posto hrvatski proizvod.

“Ti dronovi su proizvod hrvatskog znanja i tehnologije, s hrvatskim komponentama tako da njihova proizvodnja ne ovisi o uvozu iz Kine”, rekao je, dodajući da ih sada koriste “desetci država u svijetu”.

Hrvatska proizvodnja dronova ne ovisi o uvozu iz Kine (ilustracija)
Hrvatska proizvodnja dronova ne ovisi o uvozu iz Kine (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: XINHUA / Wu Zhizun

Tri zemlje koje čine koaliciju bit će glavni proizvođači i distributeri dronova za Europsku uniju i NATO, rekao je ministar.

Snažnije uključivanje obrambene industrije

Naglasio je da sve hrvatske tvrtke u obrambenoj industriji sudjeluju u ovoj inicijativi, koja se odnosi ne samo na besposadne letjelice nego i na obrambeni sustav protiv dronova Komodo i na besposadna vozila, koja proizvodi DOK-ING.

"Hrvatska u zajedničke nabave uključuje više naših tvrtki s područja obrane: Orqu i DOK-ING kada je riječ o FPV dronovima i besposadnim sustavima, a tu su i Šestan-Busch, HS Produkt, Končar… u njihovim područjima sposobnosti", zaključio je ministar Anušić.

Queen Hornet može poslužiti kao bombarder i jurišni dron
  • Organizacija Wild Hornets tvrdi da se trenutno koristi stotinjak Queen Horneta
  • Organizacija Wild Hornets otprije proizvodi borbene dronove
  • Najnoviji dron ima nosivost od gotovo 7 kilograma korisnog tereta
  • Dronovima Queen Hornet upravljaju elitni ukrajinski operateri -
Novi ukrajinski dronovi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije - Wild Hornets

Ministar je naglasio kako je prioritet Ministarstva obrane i Vlade RH osnaživanje i uključivanje hrvatske obrambene industrije u europske dobavne lance, čime se povećava obrambena samodostatnost, neovisnost i kapaciteti.

"Kada je riječ o suvođenju, Hrvatska je najdalje odmakla u proizvodnji FPV dronova. Naš prioritet je da Hrvatska bude vodeća nacija u njihovoj proizvodnji i zajedničkim nabavama jer za to imamo sve preduvjete. Hrvatska proizvodi FPV dronove koji su u potpunosti hrvatski proizvod. Vrlo brzo godišnje kapacitete možemo podići na pola milijuna FPV dronova. S količinama koje proizvodimo možemo zadovoljiti potrebe članica EU i NATO-a", rekao je u Bruxellesu ministar Anušić.

tportal
