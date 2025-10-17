Vučić: Najduži tunel 'Iriški venac' bit će ponos Srbije i svih njenih građana

Desna cijev budućeg najdužeg tunela u Srbiji 'Iriški venac', duljine oko 3,5 kilometara, probijena je danas, a na svečanosti se pojavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da će ovaj tunel biti ponos Srbije i svih srpskih građana.

'Ovo je ponos Srbije, ponos svakog našeg naroda, ovo je naša zemlja', rekao je Vučić povodom probijanja tunela. Istaknuo je da je jako sretan što je prisustvovao tom događaju jer je, kako je rekao, probijena najduža cijev najdužeg tunela u Srbiji, piše Tanjug. 'Taj tunel će biti još duži od Munja brda i na ponos svih građana Srbije, čestitam, jako sam sretan. Kad god radimo i gradimo i kada postižemo rezultate koji će ostati za našu djecu, za buduće generacije, to je nešto zašto radite ovaj posao, to je nešto za što živite i ne mogu sakriti da sam izuzetno sretan', rekao je Vučić.

Zahvalio je kineskim partnerima i istaknuo da bez njih ne bi imali ni znanja ni snage da to dovrše. 'Želim zahvaliti predsjedniku Xi Jinpingu na suradnji, kao i Vama, Ekselencijo Li Ming, na suradnji i uvijek, ne samo na korektnom odnosu, već i na dostupnosti 24 sata dnevno, što god je potrebno. I zahvaliti građanima Srbije što imaju povjerenja i što znaju da Srbija može puno bolje i može puno više. Naravno, važno mi je da ljudi u Srbiji znaju za ovo', rekao je Vučić. Napomenuo je da će ovaj događaj, kao i sve druge dobre stvari, poput otvaranja brze željeznice do Subotice, obuhvatiti i druge u regiji i svugdje drugdje. 'Jer nije dopušteno da jedna Srbija ide tom brzinom, za razliku od nekih koje neusporedivo sporije idu u budućnost', rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić na probijanju desne tunelske cijevi budućeg najdužeg tunela u Srbiji Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATA images/PIXSELL







+11 Aleksandar Vučić na probijanju desne tunelske cijevi budućeg najdužeg tunela u Srbiji Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATA images/PIXSELL