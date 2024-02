Butković o Turudiću: Ne mogu ulaziti je li lagao ili nije. Nemam tih podataka

Dodao je da što se tiče Možemo, može razgovarati o toj stranci i vođenju Grada Zagreba, gdje je danas najveći prirez. ''Neću govoriti o smeću, mogu govoriti o prometu. Vi danas u Zagrebu od točke A do točke B, to svi građani Grada Zagreba znaju, putujete gdje ste putovali 7-8 minuta, danas putujete 15 minuta. Znači, ti ljudi su pokazali na operativnoj razini kako tamo gdje su na vlasti, kako mogu voditi Hrvatsku. Gledajte, ovaj današnji skup nije tragičan za one ljude koji su na njega došli, nego je tragičan za one ljude koji su organizirali i koji su govorili na tom skupu", tvrdi Butković.

Najavio je nove mjere za struju i plin.

''Hrvatski građani neće plaćati ni veću cijenu struje i plina. Na takve stvari smo koncentrirani. Ove uvrede, ove salve laži koje smo mi danas čuli i slušamo ih posljednje vrijeme u Hrvatskom saboru i na sceni - na to smo se naučili. Toga se ne bojimo i vjerujemo da ćemo to pobijediti", rekao je Butković.

Kaže da izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika nije bio glavni povod prosvjeda.