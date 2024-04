Butković Milanoviću: Tražio si da banke otvore račun tvom rođaku pod sankcijama

Podsjetimo, Milanović je danas komentirao objavljene poruke između Butkovića i Pleslić.

'Mali je lukav, skrivao se okolo. Neka pazi da mu žena ne pomahnita kad vidi te poruke. Zašto je Željko Sabo proveo godinu dana u zatvoru? Jer je s nekom sumnjivom gospođom razgovarao i iz toga se moglo zaključiti da bi on njoj mogao napraviti uslugu ako bi ona njemu dala ruke u gradskom vijeću. Pa Plenković od toga živi, to je njemu kruh i maslac. Kako je moguće da Željko Sabo ide u zatvor, a da se ništa ne dogodi nakon objave poruke Rimac i Butkovića, upitao je Milanović. To nije prvi put. Stalno to rade i stalno ih se hvata. Sabo ide u zatvor, a ovdje imate takvo pogodovanje utjecajem. Ona ga moli da zaposli sina svoje prijateljica u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Što mislite, kolike su šanse da ga firma odbije kad ju on nazove?, rekao Milanović i dodao da bi zbog dogovora koje su otkrile poruke Butković i Pleslić trebali završiti u zatvoru. Butkovićevu reakciju donosimo u nastavku.