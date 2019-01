Burno oko referenduma: Željka Markić i Lovro Kuščević u izmjeničnoj vatri, a smiriti ih nije uspio ni Arsen Bauk

U emisiji 'Otvoreno' urednika i voditelja Damira Smrtića gostovali su ministar uprave Lovro Kuščević, saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić, potpredsjednik Sabora Furio Radin i saborski zastupnik Mosta Robert Podolnjak, a tema rasprave koja je na momente bila vrlo žustra bile su izmjene Zakona o referendumu

Nakon što je u Ministarstvu uprave održana prva sjednica radne skupine za izmjene Zakona o referendumu, kojim bi trebali biti precizirani rokovi za prikupljanje i kontrolu potpisa te rokovi u kojima Hrvatski sabor mora odlučiti hoće li o nekom pitanju biti raspisan referendum, o toj se temi raspravljalo u 'Otvorenom'. Na pitanje kako je prošao prvi sastanak radne skupine, ministar Kuščević je rekao 'jako dobro'. 'Odazvali su se svi stručnjaci koji su u radnoj skupini. Ministarstvo uprave je pred njih iznijelo probleme s kojima smo se suočili i pravne praznine te smo zamolili stručnjake da daju prijedloge rješenja kako bi Zakon o referendumu zaživio u punom obliku. HDZ i Vlada pozdravljaju referendum kao dobar institut izražavanja mišljenja naših birača, koji nekad može biti dobar korektiv politici. Plan je da zakon bude na Vladi do kraja ožujka, eventualno u travnju. Zaista nam je važno da se uredi ova važna demokratska procedura', rekao je u emisiji 'Otvoreno'. 'Postoje pitanja koje su abrogativne naravi, koje mijenjaju zakone. Oni referendumi koji mijenjaju zakone, bilo organske, bilo redovite, trebali bi imati drugačiji postotak kvoruma nego što ih ima ustavni zakon. Ustavni bi morali imati 40 posto ili čak 50 posto izlazaka (od ukupnog broja birača), a drugi bi mogli i s 25 posto izlazaka. Treba postaviti pravila jer ih ovdje gotovo da i nema. Treba biti obostrano povjerenje onih koji skupljaju i onih koji broje glasove', rekao je Radin.

Na pitanje u kojem bi smjeru trebale ići izmjene Zakona o referendumu, Bauk je rekao da je 28. svibnja 50 zastupnika potpisalo prijedlog odluke o pristupanju promjenama Ustava RH koje se tiču izmjene članka 87. stavka 3. i dodavanja još četiri stavka u tom članku, kojima bi se propisalo i ono o čemu se ne može raspisivati referendum. 'Još smo propisali da za različite razine odluka bude različit broj glasova. Tako npr. za promjenu Ustava da se mora izjasniti više od 50 posto ukupnog broja birača, za promjenu organskog zakona više od 40 posto od ukupnog broja birača i za promjene običnog zakona, akta ili odluke 25 posto od ukupnog broja birača. To bi referendumsku regulativu značajno dopunilo. Sličan prijedlog je bio u ustavnim promjenama 2013. godine, ali nisu na kraju donesene', rekao je Bauk. 'U radnoj skupini za izradu zakona nema profesora ustavnog prava i nema predstavnika građanskih inicijativa. To je odraz smjera u kojem će ići priprema novog Zakona o referendumu. Slušajući ministra Kuščevića, doista čovjeku dođe toplo oko srca - kako je vama stalo do toga da građani iznose svoju volju da sudjeluju u direktnoj demokraciji. U procesu građanske inicijative Narod odlučuje su svi oni prijedlozi koje je inicijativa davala i koji su služili tome da se popune te rupe i da se omogući dobar i transparentan način pregleda potpisa, a ministar Kuščević ih je osobno odbijao. Predloženo je da se da na pregled Državnom izbornom povjerenstvu, predloženo je da se omoguće promatrači, inicijativa Narod odlučuje pripremila je pravilnik u kojem je utemeljila svoje prijedloge na koji se način validiraju potpisi, odnosno da je ključ onoga što građani izražavaju kad daju svoj potpis namjera da se raspiše referendum. Mogu reći da je u ovim okolnostima - u kojima je inicijativa prikupila 10 posto više od 10 posto potpisa u kojem je Ministarstvo proglasilo nevažećim 40.000 potpisa - priča o tome da je ovoj vladi premijera Plenkovića i ministra Kuščevića stalo do toga da ljudi imaju priliku izraziti što misle zvuči kao da se rugate građanima i inicijativama. Utvrdili ste da ne priznajete potpise, da se nečitko potpisalo 40.000 ljudi. Niste dopustili da se potpisi pregledaju, niste dopustili da se revidiraju. Da je bilo tko to napravio u okvirima političke borbe kad se borite ući u Sabor ili kad prebrojavate glasove, to bi bio svjetski skandal', bila je oštra Markić. 'U okolnostima u kojima za prvo referendumsko pitanje nedostaje 0,8 posto, a za drugo pitanje dva posto, ne omogućiti pregled potpisa na način na koji se to radi i onda kažete da vam je stalo do referenduma. Mislim da vam nitko razuman u Hrvatskoj ne vjeruje', naglasila je Markić. 'Nije na gospođi Markić da meni vjeruje ili ne vjeruje. Razumijem da mi ne vjeruje', krenuo je odgovarati na optužbe ministar Kuščević. 'Ne ja, pa nitko vam ne vjeruje', upala je u riječ Markić.

'Vidimo da ne vjeruje ustavnim sucima. O broju prikupljenih glasova slavodobitno ste objavili da ste skupili 377.635 glasova, da biste nakon samo sedam dana predali njih 390.000. Broj je narastao za 14.000 u pet dana. Za razliku od gospođe Markić i za razliku od inicijative Narod odlučuje, mi smo izabrani od naroda. Mi smo predstavnici naroda, dobili smo legitimitet', uzvratio je ministar Kuščević. 'Gospođa Markić je pokušala 2015. ući u Sabor, a naravno da nije prešla ni u jednoj izbornoj jedinici izborni prag. Mi smo izabrani od naroda i mi to povjerenje vraćamo narodu. Ova vlada je napravila strašno dobar i transparentan posao. Vjerujemo svim institucijama. Zapitajmo se tko govori istinu', rekao je Kuščević. Ni Markić nije ostala dužna, opravdavajući rast broja potpisa. Rekla je kako je broj potpisa stizao iz različitih krajeva zemlje te nastavila raspravu. 'Nije normalno to da zapisnik Sabora na putu od Sabora do Ministarstva uprave pogubi određeni broj knjiga i prebacuje ih iz kutije u kutiju. Nije ono što se može očekivati da vaše ministarstvo, vi koji ste se kao ministar izjasnili protiv ove građanske inicijative o njoj lagali u medijima, optuživali za krivotvorenje, da vi kao zainteresirana strana brojite glasove i onda ne dopustite da se to pogleda', rekla je Markić. 'Nažalost je istina ono što ste rekli da imamo puno problema s Ustavnim sudom, odnosno s predsjednikom Ustavnog suda. Zašto? Zato što se on jučer postavio u poziciju vašeg glasnogovornika. Reći ću vam zašto. Jučer je čelnik Ustavnog suda izjavio da Sabor može odlučiti ne raspisati referendum. Godine 2014. taj isti Šeparović digao je ruku za rješenje Ustavnog suda u kojem stoji sljedeće: 'Sabor nije ovlašten donijeti odluku kojom bi se odlučilo da državni referendum neće biti raspisan...'.'