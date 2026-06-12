Buran zadnji dan škole: Pet djevojčica ozlijeđeno nakon aktiviranja topovskog udara u Kaštelima

Riječ je o pirotehnici čija je uporaba zabranjena i punoljetnim osobama, dok djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakva pirotehnička sredstva, navodi Dalmacija danas.

Istoga dana oko 11:20 sati u Kaštelima je, u blizini osnovne škole, aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. U incidentu je lakše ozlijeđeno pet djevojčica u dobi od 13 godina koje su zadobile oguljotine kože i lake opekline. Ozljede im je na mjestu događaja sanirala hitna medicinska pomoć.

Vezano uz događaj, dvije maloljetne osobe privedene su u policijsku postaju te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje.

Policija nastavlja s pojačanim radom na terenu s ciljem sprječavanja nezakonite uporabe pirotehnike, posebno u blizini škola i među djecom, te upozorava na moguće ozbiljne i trajne posljedice takvog ponašanja.

Također ističu kako će u svim slučajevima utvrđene zlouporabe pirotehnike osobe biti sankcionirane, a roditelji pozvani na odgovornost ako se utvrdi da su pirotehnička sredstva koristila djeca mlađa od 14 godina.