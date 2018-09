Bura će danas svima pomrsiti planove, olujni udari mogući i na sjeveru zemlje

Za razliku od prošlih dana i tjedana s kojekakvim temperaturnim zanimljivostima, u subotu će vjerojatno najvažniji meteorološki čimbenik biti vjetar. Naime, prognoze vjetrovite i od petka većinom svježije subote i dalje su postojane, ali će oblaka i kiše gotovo sigurno biti manje nego se predmijevalo prošlih dana.

Olujni udari vjetra mogući su i ponegdje na kopnu, osobitu u Međimurju i Podravini, a na Jadranu će često jaka i olujna bura, ponegdje i s orkanskim udarima, sigurno otežavati prometovanje, ponegdje ga do nedjelje ujutro i sasvim prekinuti.

Jutarnja temperatura od 4 do 9 °C, a poslijepodnevna 16 do 19 °C. Podjednaka će biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će mjestimice vjerojatno biti i olujnih udara sjeveroistočnjaka, osobito u Međimurju i Podravini tijekom prijepodneva, koje će biti i oblačnije od poslijepodneva.

Pritom je zanimljivo spomenuti kako se u Rijeci, primjerice, viša temperatura od 28 °C izmjerenih u petak, na kraju rujna dogodila samo 2 dana od sredine prošloga stoljeća, od kada postoje mjerenja. Suprotno tome, unatoč manje hladnom jutru, srednja najniža temperatura od utorka do petka u većini je Hrvatske bila kao malo kada u ovom dijelu godine, u Rijeci čak i nikada. Ekstrema napretek.

U gorju je uz promjenljivu naoblaku moguća gdjekoja kišna kap, ali više od toga - dan će obilježiti umjeren i jak vjetar, ponegdje i s olujnim udarima, a još jača će biti bura na pretežno sunčanom sjevernom Jadranu, gdje će promet sigurno biti otežan, podno Velebita ponegdje vrlo vjerojatno i sasvim onemogućen, pri čemu će more biti i jače valovito.

Podjednako valovito i vjetrovito bit će i na srednjem Jadranu, gdje će oblaka biti više nego tijekom petka, ali manje nego u unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura zraka bit će čak i viša od prosječne za kraj rujna, ali će se zbog vjetra činiti nižom. I na jugu Hrvatske prevladavat će sunčano, ali i vjetrovito, uz more poslijepodne i valovito. Jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 19 °C, u unutrašnjosti oko 12 °C, a poslijepodnevna 25 do 28 °C.