Buntić je optužen za premlaćivanje još 2020. Oglasila se i njegova prva supruga

Naime, osnova za to leži i i činjenici da je 2020. godine protiv Buntića podignuta optužnica za nanošenje teških tjelesnih ozljeda koje je nanio jednoj osobi.

'ON IMA 160 KG, JA 50...'

Buntić je priveden u policiju, a u njegovoj kući pronađeno je oružje. Županijsko tužiteljstvo zatražilo je određivanje pritvora, ali je sud u Ljubuškom odredio samo mjere zabrane prilaska na što se tužiteljstvo potom žalilo.

Klara je u ponedjeljak medijima dostavila i stravični audio zapis nasilja u kojemu se čuje muškarac kako govori da će ubiti ženu, dok ona preklinje da to ne čini. Čuju se i udarci po tijelu i jauci.

Zašto Buntić nije završio u istražnom pritvoru nakon premlaćivanja supruge pitanje je koje se logično nametnulo a njegova supruga ustvrdila je da je to zato što mu majka radi na Općinskom sudu u Ljubuškom.

'Činjenicu da je majka D.B. zaposlena na Općinskom sudu u Ljubuškom ne mogu komentirati jer taj podatak ne postoji u spisu, to sam doznao iz medija. Međutim smatram i nadam se da to nije utjecalo na odluku Suda za određivanje o pritvoru. Poznato mi je da postoji osoba imenom i prezimenom Vinka Buntić, ali je do ovog slučaja nisam povezivao kao majku osumnjičenika', rekao je Aničić.

Nakon nasilja Klara je pobjegla iz kuće, a Buntiću su određene mjere zabrane prilaska supruzi na udaljenost ne manju od 100 metara te svakodnevno javljanje u policijsku postaju.

Bivšem članu hrvatske rukometne reprezentacije s kojom je osvojio je dva svjetska srebra i olimpijsku broncu ovo je drugi brak. Kako je njegova prva supruga Ana Primorac kazala za Slobodnu Dalmaciju s njim je provela 17 godina, imaju dvoje maloljetne djece i on nikad nije digao ruku na nju niti je bila izložena nasilju. Dodala je da su se razišli sporazumno i dogovorom oko brige za djecu.

'Djeca viđaju oca kad požele i on njih isto. Nema nikakvih problema u njihovom odnosu. Kao što sam vam rekla, ovo je moja prva i posljednja izjava za bilo kakav medij i želim posebno naglasiti da ću na bilo kakvo javno spominjanje mene i naše maloljetne djece, biti primorana reagirati sudskim putem', zaključila je Primorac.