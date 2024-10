Bulj komentirao 'škakljive' teme, među ostalim i svađu sa srpskim ministrom

Treba njima zabraniti financiranje jer oni ne poštivaju Domovinski rat i temelje države. Oni provode politiku srpskog sveta u cijeloj Hrvatskoj. I Milorad Pupovac je etno biznismen. On je veliki problem prije svega ljudima srpske nacionalnosti.

To je srpska tromeđa. Ja ništa ne govorim, to financiralo SNV. Dolaze ljudi srpske nacionalnosti, kao i bendovi raznorazni - nikad nisam (imao ništa protiv op.a), ali Srpsko narodno vijeće u prostorijama gdje sam ja odgovoran i u bilo koji projekt neće provoditi zbog toga što oni ne priznaju, temelje Hrvatske. Njima treba zabraniti financiranje.

Ja nisam vidio fotografije. Vidio sam nekakav taj dio. Međutim, Srpsko narodno vijeće, Milorad Pupovac i njegov etno biznis i maltretiranje novinara koji pišu pozitivno o hrvatskim odnosima i oni koji ne poštuju Deklaraciju o Domovinskom ratu, u temeljima moderne države - nemaju što raditi. To nije bila zabrana, nego u prostorijama neće, dok Srpsko narodno vijeće neće.

Ja iznimno moram naglasiti prvoj rečenici da cijenim ljude srpske nacionalnosti, ali i druge manjine u Republici Hrvatskoj, poglavito svoje susjede koji su bili i u Domovinskom ratu u svim postrojbama, i u HOS-u i hrvatskoj vojsci i policiji i koji doprinose u mojoj zajednici i prije ću njima napraviti nego sebi. Međutim, trebamo razlikovati Pupovčev SNV i SDSS koji promoviraju dio 'srpskog seta' i to Dejan Jović, Milorad Pupovac, koji za vrijeme Oluje stoji uz Aleksandra Vučića, gdje vrijeđa Hrvatsku da je gore od nacističke Hrvatske...

Glišić je njegov kum, njegov prijatelj, obitelj, on je eksponent onoga što misli Aleksandar Vučić.

Ja sam ga dočekao... bio sam i kad mu je Kolinda prostrla crveni tapet da ga ma Trgu sv. Marka primi Plenković, i spominjao sam mu da je huškao srpski narod u Glini na susjede Hrvate, gdje govorio da Glina nikad neće biti Hrvatska. I nitko mu tad u Hrvatskoj nije postavio to pitanje. Nego ja sam tu uletio. Prema tome - ako mu je teško što je četnik, onda je početnik četničkog vojvode Šešelja kojemu je nosio gajbu pive.

Ne smije doći netko tko negira velikosrpsku agresiju, doći u Dubrovnik - pljunuti po svim braniteljima i mrtvima. Mora postojati granica. Dok se ne dobije popis svih naših nestalih iz vukovarske bolnice i ostalih, dok se ne plati ratna štete, ne kazne zločini, dok se ne ispričaju... Jednostavno nema on što raditi tu, jedan četnik.

Mislite da on uopće nije trebao biti pozvan?

Imam obaveze i kao gradonačelnik i ima tamo hrvatskog naroda, tako da ću doći blizu. A što se tiče Vučića - to je velika sramota što su Andrej Plenković i njegov HDZ napravili prije, svega Gradu Dubrovniku, i hrvatskim braniteljima.

Zamjerili ste braniteljima jer se nisu bunili protiv Aleksandra Vučića i njegovog dolaska u Hrvatsku, a s druge strane bune se i žele želi zabraniti koncert Sandre Perković. Te koncerte ne bi zabranjivali?

Te koncerte nikad nisam gledao. Inače, Grad Sinj je uvijek bio grad rocka. I tu sam se odgojio u toj priči. Meni je najveći problem - i ja znam da to moje suborce - to što su zabranili Thompsona u pulskoj Areni. Tada nije reagirala pučka pravobraniteljica. Međutim, puno bolnije i puno teži je ovaj dio u Dubrovniku gdje je Aleksandar Vučić negirao velikosrpsku agresiju i oni su trebali reagirati. Nikome ne namećem stavove. Međutim je malo žalosno što se brani Marko Perković Thompson, a pučka pravobraniteljica ne odgovara. Zato je vrijeme za predsjednika koji će biti autentičan koji će biti u biti pučki pravobranitelj, ali ne "ovaj" koji će samo kažnjavati.

Dobili ste na parlamentarnim izborima 12 tisuća preferencijalnih glasova, na izborima za gradonačelnika Sinja 6000 glasova. Za drugi krug predsjedničkih izbora vam treba pola milijuna. Možete li dobiti toliko glasova?

Po prvi put će narod moći glasati za autentičnog - niti igrača američkog, niti su tajkuni za mene - niti ruskog. Isključivo samo hrvatskog. Ja imam određene mane, naravno i određene prednosti. Ja se nisam kandidirao zato što mi je to samo palo na pamet. Nego kad vidim odnos prema demografiji, odnosno uvozu radne snage bez ikakvih kriterija, a uglavnom su sinovi HDZ-ovaca vlasnici uvoze radnu snagu i ponašaju se prema njima kao roblje... Međutim, vrijeme je za demografske mjere. Za primjer je Sinj, koji ima prirodan prirast povećan, koji je drugi u Hrvatskoj Po broju OPG-ova, ima besplatan vrtić. .. Jedina mjera koju sam čuo od Primorca je besplatan vrtić. Najprije - predsjednik to ne može napraviti nego neka lijepo prepiše program Grada Sinja, ja ću pomoći Andreju Plenkoviću.

Spomenuli ste strane radnice što strane radnike? Što mislite o dolasku Nepalaca i Filipinaca?

Treba li hitno zatvoriti naše granice, tj. staviti vojsku na hrvatsku granicu, zaštititi od ulazaka ilegalnih migranata.

Ali radnici?

To je referendum, ograničiti strane radnike.

Trebaju li pravila biti stroža?

Meni je najteže kad vidim kako izumre Hrvatska, kako odlaze ljudi, kako se uvodi porez na nekretnine i mora prodati svoju didovinu stranim radnicima... Naravno, banke - koje nisu oporezovane u Hrvatskoj i koje imaju ogromne dobiti... Tako da mi je problem demografski rasulo u Hrvatskoj i odlazak naših ljudi.

Spomenuli ste migrante i da treba staviti vojsku na granicu. Poznat je vaš stav. Rekli ste da biste osnovali seosku stražu koja bi čuvala granice. Prema policijskoj statistici - u Splitsko-dalmatinskoj županiji je 1,43 posto migranata. Pa ne bi imala seoska straža baš puno posla?

To je tema široka kojom treba se stvarno pozabaviti. Puno više ih prođe i ne vidi ih se. Da ste vi na mome mjestu, gradonačelnik da vas u rubnom području zovu ljudi da su nepoznati ljudi migranti, ilegalni migranti... Ne govorimo mi tu od djece više... Tko zna ko su tu i migranti, postalo je područje ISIL-a... tko ulazi i na koji način ulazi. I ja znam tko ulazi, jer kao gradonačelnik često mi i to uz samu užem jezgru grada Sinja, Čitluka... Gdje je tu Schengen? Zbog čega je vojska na granici s Italijom prema Hrvatskoj? Zato što je toga što hrvatska granica šuplja kao sir. U tome i je problem. Kako onda odjednom toliko ilegalnih migranata ulazi u Sloveniju? Kuda?

Hrvatska vojska na hrvatsku granicu. Naši sinovi u nikakve druge ratove.

Dakle, slažete se Milanovićem da ne trebaju naši vojnici u rat...?

Nek se Grlić Radman, on onako herojski izgleda, nek slobodno se uputi. A sinove sirotinje - ja nikada ne bih kao pjesnik potpisao.

Rekli ste da želite referendum o vojsci na granici. Želite referendum o rodnoj ideologiji. Da sad ne ulazimo u to jer nam smetaju gay parovi?

Na sve to meni nitko, ali mi smeta kad netko nameće nešto što je tradicionalne vrijednosti. Vi znate za zabranu u Zagrebu? Tomašić je zabranio na javne površine oglašavanje 'Hod za život'. Nebitno što tko misli. Je li se vidio u medijima i kakvu reakciju javne?

Dajte mi odgovorite na ovo pitanje, vaš osobni stav, recimo, imate tri sina i da vam sin dođe doma i kaže: 'Tata, ja sam gay.' Što biste mu vi rekli?

Ja ne mogu utjecati na nekoga, ali ne želim da u školama i vrtićima... Ne zanima me škola...

Nemam ništa protiv ljudi, pa poznajem ljude i mislim to su sve ljude od krvi i mesa. Naravno, ne želim da se tradicionalne vrijednosti tako ponižavaju, da se uvode te da se uvode rodne ideologije financirane iz tko zna kojih sredstava i na koji način - to ne želim vrtićima i školama.

Niste odgovorili. Što bi rekli da vam dođe, kaže tako 'tata, ja sam gay'. Što bi vi rekli?

Nije došao.

Imali smo jednom u Direktu zanimljivu vašu priču da ste u mladosti bili tjelohranitelj na koncertima Johnnyja Štulića na Azri. Kakva je to?

Sinj je grad rocka. Nema benda iz Hrvatske, bivše Jugoslavije, koji nije dolazio u Sinj. Tada je bilo stvarno prekrasno u gradu. Sa strane bi gledajući rekli da je to bila cajka. Ne, nikad nije bila. Više se sad forsira i gura. Tako da sam bio i zaštitar brojnim drugim bendovima. Trenirao sam i kao mladi, uz to što sam nosio mlijeko kao poštar prodavao na peškariji tržnici. Borio sam se na taj način kroz život i na taj način stekao sam to iskustvo u životu.

Jel biste rekli poznato da imate srednju stručnu spremu, da niste studirali? Jeste li, jer mislite da ste u politici doživjeli malo neki da vas se gleda svisoka zbog toga?

Ima tu toga, mislim da je za čovjeka škola je brza i vrlo bitno. Domovinski rat je, naravno, utjecaj svih tih događanja kao tada mene od 18 ili 19 godina. I jedino što je znanje ne mogu ukrasti, ali nije samo obrazovanje najbitnije. Vrlo je bitno i n treba raditi na tome da ljudi se obrazuju. Međutim, to nije najbitnije. Najbitnije da ste autentični, narodni i prirodni i da imate životno iskustvo. Moje životno iskustvo je da sam išao u Domovinski rat kao dragovoljac.

Jednom smo vas proglasili na parlamentarnim izborima najbolje odjevenim jer ste imali onu majicu na tigra i onu kožnu jaknu. Kao predsjednik - hoćete li nastaviti modni izričaj ili ćete nositi tradicionalno?

Ma inače uvijek volim poglavito simbole svoga kraja - gospina kruna, Sinjska alka, pa i drugi kao što je bend Opća opasnost.Naravno da ću nositi i dalje kao predsjednik. Zašto ne? Međutim, još jednom ću ponoviti vama vrlo bitno da čuje naš narod, da hrvatski predsjednik treba biti pučki pravobranitelj odnarođen od elita. Nisu samo Zagreb i Ilica Hrvatska. Treba proći cijelu Hrvatsku. A ja živim taj život s ljudima, ne samo u Sinju, nego u cijeloj Hrvatskoj, najviše na tom području, jer ova pučka pravobraniteljica radi u interesu tko zna koga.