Bugarska zabranila izvoz goriva nakon američkih sankcija Lukoilu

Bugarska je u petak privremeno zabranila izvoz dizela i kerozina zbog američkih sankcija uvedenih ruskim energetskim kompanijama.
Zabrana, koju je usvojio parlament, odnosi se i na isporuke goriva drugim državama članicama EU-a, a cilj joj je spriječiti nestašicu goriva u zemlji.
Sankcije koje je američki predsjednik Donald Trump uveo protiv Rosnefta i Lukoila zbog rata u Ukrajini odnose se i bugarsku rafineriju Lukoil Neftohim, koja je jedina u zemlji.
Rafinerija koja se nalazi u blizini Burgasa na Crnom moru podružnica je Lukoila. Lukoil u Bugarskoj također ima benzinske crpke .
Odbor za proračun i financije bugarskog parlamenta rekao je da je zabrana izvoza potrebna kako bi se osigurala energetska budućnost zemlje i stabilnost domaćeg tržišta energije.
Bugarska ima rezerve goriva za nekoliko mjeseci, rekli su vladini zastupnici.