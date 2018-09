Budući slovenski ministar: Još nije vrijeme za uklanjanje žice s granice s Hrvatskom

Nova slovenska vlada, koja bi trebala biti potvrđena idući tjedan, zasad neće mijenjati dosadašnji sustav kontrole na granici s Hrvatskom, a zbog rasta broja dolazaka migranata zadnjih mjeseci i dalje će na nekim sektorima granice ostati žičane prepreke, rekao je prilikom ispitivanja pred parlamentarnim odborom za unutarnje poslove Boštjan Poklukar, kandidat za ministra unutarnjih poslova.

"Tehničke prepreke na granici bit će uklonjene onda kada to budu dopuštale okolnosti. U sadašnjoj situaciji to nije moguće, a bit će odstranjene čim prilike dopuste. Da bi se to dogodilo, moraju za to biti ispunjeni svi uvjeti, a na kraju donesena i politička odluka", kazao je 47-godišnji Poklukar kojega je za ministra predložila stranka mandatara vlade Marjana Šarca.

Poklukar je rekao da u sadašnjoj situaciji vanjske granice EU-a treba pojačano štititi, za što se zalaže i Slovenija i pri tome ima svoje prioritete i planove, posebno kao članica šengenske zone.