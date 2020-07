Bubaš: Maske su propisane i to je dobra vježba za jesen

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, kazala je kako je još prošli tjedan govorila da bismo mogli susresti i troznamenkasti broj oboljelih od koronavirusa i da sada kada ga imamo ne bi dizala paniku

'Međutim za građane koji imaju indikaciju, on je besplatan. Naravno da se sada počelo pričati i postoje li neki drugi testovi, jer je sada broj testova koji su dostupni porastao. To je više pitanje za ministarstvo, ministar Beroš je to komentirao na jedan odličan način, a to je da će se poduzeti mjere, vidjet će se koji su testovi dostupni, koja je njihova cijena pa će onda i mjerodavni odlučiti što ćemo dalje", rekla je Bubaš.

Što se tiče maski kazala je da do sada bila preporuka da se one koriste naročito u zatvorenim prostorima, a sada su one propisane.

'To je i dobra vježba za jesen u svakom slučaju zašto ne. Novija istraživanje govore da maske smanjuju prijenos zaraze', rekla je Bubaš u RTL-u Danas.