Bruxelles pritišće Mađarsku nakon Orbána: Istječe rok za milijarde iz EU-a

Govoreći na događaju povodom 80 godina lista Die Zeit u nedjelju, rekla je da bi oko 6,5 milijardi eura iz fonda EU-a za oporavak od pandemije moglo propasti ako Budimpešta ne ispuni uvjete do kraja kolovoza.

Vremenski pritisak je "ogroman", rekla je, dodajući da je dva dana ranije poslala skupinu visokih dužnosnika u Mađarsku kako bi surađivali s timom izbornog pobjednika Petera Magyara u ispunjavanju potrebnih reformi i ulaganja.

Sredstva su zadržana zbog zabrinutosti u vezi s vladavinom prava za vrijeme odlazećeg premijera Viktorom Orbánom.