Brojke naglo skočile, je li Hrvatska na pragu trećeg vala epidemije? Šef riječkog Zavoda za javno zdravstvo Mićović kaže da će to ovisiti o jednoj stvari

Mnoge europske zemlje strepe od trećeg vala koronavirusa. U nekim zemljama čak je napuštena politika opuštanja višemjesečnih strogih mjera jer se stvari preko noći mogu drastično promijeniti. Hrvatska je u utorak imala najbolju epidemiološku situaciju u cijeloj Europi, no već danas zabilježen je značajan porast od 688 novozaraženih, gotovo dvostruko više od prosjeka u posljednja dva tjedna. Je li riječ o najavi trećeg vala kod nas?

O trećem valu zaraze koronavirusom bruji cijela Europa, pa je tako mađarski premijer Viktor Orban rekao da njegova zemlja još ne može ublažiti svoje djelomične mjere opće karantene jer je treći val zaraze povećao broj novozaraženih, a samo mali dio stanovništva primio je cjepivo. Slovenski epidemiolozi smatraju da se, dođe li do dominacije novih sojeva virusa, od kojih su neki u Sloveniji već prisutni, može očekivati još jedan, treći val epidemije, a na tu opasnost upozorava i njemačka kancelarka Angela Merkel.

'Vrlo je važno da do sredine ožujka pratimo razvoj širenja mutirajućih virusa kako ne bi došlo do trećeg vala. Niz europskih zemalja već je prošao treći val, no neke se na njega očito pripremaju. Zajednički nazivnik svima koji spominju treći val su mutacije virusa', rekla je Merkel.