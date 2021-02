U Sloveniji epidemija u silaznom trendu, ali je moguć treći val

Slovenija je po trenutnim podacima u silaznom trendu epidemije Covida-19, ali njeni epidemiolozi upozoravaju na mogući treći val epidemije zbog pojave novih sojeva koronavirusa

"Podatak da imamo 551 zaraženog na 100.000 stanovnika govori da se epidemija stišava. No, nakon strmog pada slučajeva koji sada bilježimo vjerojatno će doći do stagnacije, kako se to dogodilo i u susjednim državama", kazao je u srijedu ravnatelj Instituta za javno zdravlje (NIJZ) Milan Krek.

Uz to, dođe li do dominacije novih sojeva virusa, od kojih su neki u Sloveniji već prisutni, onda se može očekivati još jedan, treći val epidemije, upozoravaju slovenski epidemiolozi i infektolozi, a neki modeli razvoja epidemije znanstvenog instituta "Jožef Štefan" govore da bi britanski soj u Europi u travnju mogao biti najčešći.