Broj poginulih nakon potresa u Venezueli dosegao gotovo 3000 ljudi

Ukupan broj ozlijeđenih porastao je na 16.592, dok je broj onih koji su ostali bez domova iznosio 16.309.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).