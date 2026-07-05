strašne brojke

Broj poginulih nakon potresa u Venezueli dosegao gotovo 3000 ljudi

M.Da./Hina

05.07.2026 u 01:00

tportal
Izvor: EPA / Autor: Ronald Peña R
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Broj poginulih u dva potresa u Venezueli porastao je na 2954, izvijestilo je u subotu venezuelsko ministarstvo informiranja

Ukupan broj ozlijeđenih porastao je na 16.592, dok je broj onih koji su ostali bez domova iznosio 16.309.

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Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

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