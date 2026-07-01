Hrvatska šalje milijun eura pomoći Venezueli

'Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći Venezueli u iznosu od 1 milijun eura nakon razornog potresa koji je 24. lipnja pogodio zemlju', objavio je MVEP na Facebooku.

'Potresi magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su iza sebe mnogobrojne žrtve i goleme štete na domovima, bolnicama i ključnoj infrastrukturi. U trenucima kada su cijele zajednice ostale bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život, Hrvatska šalje jasnu poruku - solidarnost, humanost i pomoć najugroženijima ne poznaju granice. Ovim doprinosom Hrvatska se pridružuje međunarodnim naporima kako bi se stanovništvu Venezuele pružila prijeko potrebna pomoć i podrška u oporavku od katastrofe', dodaju u objavi.