Ove balerinke mnogi ne mogu smisliti, ali Izabel Kovačić i Vanja Modrić znaju kako ih nositi

Izabel Kovačić i Vanja Modrić na tribinama u Torontu nisu privukle pažnju samo podrškom Vatrenima, nego i cipelama koje su već nekoliko sezona jedan od najpoželjnijih modnih dodataka

Hrvatska se nakon utakmice protiv Portugala oprostila od Svjetskog prvenstva, no prizori s tribina u Torontu nisu prošli nezapaženo. Uz Vatrene su, kao i uvijek, bili njihovi najbliži, a posebnu pažnju privukle su supruge reprezentativaca koje su zajedničkim pojavljivanjem izazvale velik interes. Među njima su se istaknule Vanja Modrić i Izabel Kovačić, obje poznate po tome da trendove nose odmjereno, bez prenaglašenih detalja i modnih eksperimenata koji djeluju nametljivo. Njihova izdanja na tribinama bila su ležerna, dotjerana i vrlo nosiva, no jedan detalj odmah je zapeo za oko.

Mrežaste balerinke u prvom planu Vanja Modrić i Izabel Kovačić za utakmicu su odabrale popularne mrežaste balerinke modne kuće Alaïa, model koji već nekoliko sezona ne silazi s liste najpoželjnijih ravnih cipela. Riječ je o prepoznatljivim balerinkama s prozirnom mrežastom strukturom, tankim remenčićem i siluetom koja spaja klasičnu ženstvenost i modernu prozračnost. Upravo taj model postao je jedan od najprepoznatljivijih modnih dodataka brenda Alaïa, a dostupan je u više boja, od klasične crne do svjetlijih i sezonskih nijansi. Cijena mu na službenoj stranici iznosi 750 eura, no popularnost mu ne jenjava, ponajviše zato što se lako uklapa u gotovo svaku garderobu.

Mrežaste balerinke nose se uz široke hlače, traperice, slip suknje i ljetne haljine, a najviše ih vole žene koje žele udobnu obuću koja ne izgleda obično. Dovoljno su nenametljive za dnevne kombinacije, ali zahvaljujući mrežastoj teksturi imaju modni zaokret koji ih izdvaja od klasičnih balerinki. Trend oko kojeg se lome koplja Oko ovih cipela već se neko vrijeme vode modne rasprave. Jedni ih smatraju savršenim ljetnim rješenjem jer su lagane, prozračne i elegantnije od običnih sandala, dok ih drugi i dalje doživljavaju kao neobičan trend koji nije za svakoga. No sudeći prema njihovoj popularnosti, mrežaste balerinke još neko vrijeme neće nestati s modnog radara.

Nedavno ih je nosila i Anne Hathaway, koja im se vraća još od 2024. godine. Glumica je u New Yorku pokazala koliko se dobro uklapaju u ležerne gradske kombinacije, a njihov uspjeh leži upravo u tome što spajaju udobnost i efektan izgled bez previše truda. Mrežaste cipele odličan su izbor za toplo vrijeme jer zahvaljujući prozirnoj tkanini omogućuju stopalima da dišu, a istovremeno zadržavaju elegantnu siluetu balerinki. Upravo zato dobro funkcioniraju u ljetnim kombinacijama koje traže nešto dotjeranije od sandala, ali opuštenije od klasičnih salonki.

Anne Hathaway Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia

Anne Hathaway Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia

Alaïa kao modni potpis Modna kuća Alaïa osnovana je u Parizu 1964. godine, a njezin osnivač Azzedine Alaïa ostao je zapamćen po skulpturalnom pristupu ženskoj silueti i komadima koji naglašavaju tijelo bez suvišnog ukrašavanja. Brend je i danas sinonim za profinjenu senzualnost, preciznu izradu i dizajn koji se ne oslanja na prolazne trendove. Njihove mrežaste balerinke savršeno se uklapaju u tu estetiku. Na prvi pogled djeluju jednostavno, ali upravo u toj jednostavnosti krije se njihova privlačnost. Nisu glasne, nisu pretjerano ukrašene, ali su dovoljno prepoznatljive da odmah otkrivaju dobar modni instinkt.

Vanja Modrić i Izabel Kovačić pokazale su dvije različite, ali jednako efektne verzije istog trenda. Vanja je ostala vjerna svojoj decentnoj eleganciji i stilu koji se oslanja na pročišćene linije, kvalitetne dodatke i nenametljiv luksuz. Njezina izdanja rijetko su trendovski prenaglašena, ali uvijek djeluju promišljeno. Izabel Kovačić, s druge strane, trendove nosi s dozom suvremene ležernosti. Njezin stil često spaja ženstvene komade, aktualne modne dodatke i urbanu eleganciju, pa su se Alaïine balerinke prirodno uklopile u estetiku po kojoj je prepoznatljiva.