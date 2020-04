Britanci su u utorak, na čelu s premijerom Borisom Johnsonom, minutom šutnje odali počast zdravstvenim djelatnicima koji su umrli pošto su bili na prvoj liniji u borbi protiv koronavirusa

Od premijerova ureda u Ulici Downing 10, do parkinga bolnica i supermarketa, ljudi su u 11 sati po mjesnom vremenu minutom šutnje odali počast više od 82 zdravstvenih djelatnika i 16 socijalnih radnika koji su umrli u pandemiji.

Situacija je teška u domovima umirovljenika. Podaci koje je prikupio regulator za taj sektor, koje je u utorak prvi put objavio Ured za nacionalne statistike, pokazuju da je od 10. do 24. travnja u domovima umirovljenika od koronavirusa umrlo 4343 ljudi. Polovica ih je umrla u zadnjih pet dana. To je oštro povećanje kada je riječ o domovima umirovljenika u kojima je do 10. travnja bilo 1043 umrlih od koronavirusa.

Previše zdravstvenih djelatnika umrlo je od koronavirusa, rekao je Keir Starmer, novi vođa oporbene Laburističke stranke, prije minute šutnje u svojem uredu.

'Nitko ne bi trebao dovoditi u opasnost svoj život jer nema dobru zaštitnu opremu', dodao je, govoreći o manjku zaštitnih odijela i maski na što se zdravstveni djelatnici žale već tjednima.

Vrativši se u ponedjeljak na posao pošto se oporavio od koronavirusa zbog kojeg je tjedan dana proveo u bolnici, premijer Boris Johnson pozvao je sugrađane da ostanu kod kuće kako bi se izbjeglo širenje zaraze. Premda se u zemlji 'počeo okretati trend', upozorio je da je rizik i dalje 'maksimalan'.

Suočen s krizom koja je izazvala gospodarsku i društvenu stagnaciju, konzervativni premijer pod pritiskom je da pripremi strategiju za izlazak iz izolacije, uvedene 23. ožujka i produljene do najmanje 7. svibnja. Obećao je da će odluke o budućoj prilagodbi uvedenih mjera biti donesene 'u danima koji dolaze'.

Po pisanju konzervativnog lista The Telegrapha, vlada se priprema objaviti djelomično ublažavanje mjera izolacije. Preporuke će uključivati nošenje maski u trgovinama.

U tjednima koji dolaze, trgovine koje su dosad bile zatvorene moći će se otvoriti ako se budu poštivale mjere socijalne distance i građani će se moći sastajati s prijateljima i članovima obitelji, objavio je u utorak The Times. Za sada je zabranjeno okupljanje više od dvoje ljudi. Škole se međutim neće otvoriti prije lipnja, dodaje list.